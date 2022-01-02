金素妍奪SBS演技大獎爆喊 新婚李荷妮封視后

【明報專訊】韓國SBS電視台前晚舉行演技大獎頒獎禮，表揚2021年該台的韓劇及演員。至高榮譽演技大獎由《The Penthouse上流戰爭》金素妍大熱奪得，在台上激動得淚流滿臉。去年底宣布與圈外男友結婚的《One The Woman》李荷妮，拿下最優秀女演員殊榮，同劇拍檔李相侖則榮膺視帝。

SBS電視台前晚在首爾麻浦區舉行2021演技大獎頒獎禮，並與觀眾一同迎接新年到來。去年高收視韓劇《The Penthouse上流戰爭》金素妍，擊敗《One The Woman》李荷妮、《模範的士》李帝勳及《現正分手中》宋慧喬，拿下至高榮譽演技大獎。金素妍從踏上頒獎台開始已激動落淚，她致謝時稱28年前開始當臨時演員，從沒想到可以拿下大獎，感謝《The Penthouse》的導演與編劇，「嚴基俊在片場一直很照顧我，其他演員也是，衷心感謝他們。其實我來頒獎禮前，叫家人不要抱太大期望，現在他們應該很驚訝吧。感謝一直支持、鼓勵、給我無限正能量的丈夫李尚禹」。

剛於去年底結婚的李荷妮，前晚是婚後首度亮相，雖然失落至高榮譽大獎，但與《One The Woman》拍檔李相侖一同獲得劇情及科幻劇類最優秀男女演員獎。李荷妮感謝觀眾支持，還不忘多謝丈夫，「我想將獲獎的喜悅，跟與我共度一生的另一半分享」。

《紅天機》安孝燮金裕貞奪最佳情侶

《模範的士》李帝勳與《紅天機》金裕貞分別拿下喜劇及愛情劇類最優秀男女演員獎。金裕貞還與《紅》劇拍檔安孝燮奪得最佳情侶獎；二人獲獎時，剛巧安孝燮主演的另一齣新劇《社內相親》女主角金世正亦在場，安孝燮被問到若金裕貞與金世正一同跌落水，他會先救誰？安孝燮笑言兩人應能自救，他可在岸邊為她們加油打氣。

《紳士與小姐》智鉉寓奪KBS演技大獎

另一方面，KBS電視台前晚亦舉行年度演技大獎頒獎禮。至高榮譽演技大獎由《紳士與小姐》男星智鉉寓奪得。憑《警察課程》奪得最優秀男演員獎的車太鉉，致謝時表示影迷會原本有5000人，但愈來愈少，會努力使粉絲人數增加。他感謝家人一直支持他，「雖然三名子女最喜歡的藝人不是我，但我是最愛他們的藝人，特別感謝在我寂寂無聞時一直支持我的妻子」。

文：蘇珮欣