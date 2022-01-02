月中滿百歲 長壽全靠幽默感 《求婚的惡魔》碧緹韋特睡夢離世

【明報專訊】本月17日將滿100歲的美國喜劇女星碧緹韋特（Betty White），2021年除夕於睡夢中離世，享年99歲。她的經理人謝夫韋哲斯（Jeff Witjas）證實其死訊，並在聲明中表示，「雖然碧緹快將百歲，總以為她會永遠活着，我將深深懷念她，相信她很愛的動物世界也如是。我從不認為碧緹害怕死亡，因為她將可永遠跟其摯愛的丈夫Allen Ludden一起」。

碧緹韋特1940年代加入演藝圈，先是在電台工作，之後再加入電視台，擔任遊戲節目主持；她最為人熟悉的作品包括處境劇《黃金女郎》及《The Mary Tyler Moore Show》，先後逾20次獲艾美獎提名，8次得獎，並3奪演員公會獎項，及擁有一座格林美。到晚年她仍活躍，在電影《求婚的惡魔》扮演「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）的祖母，並跟金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）有不少對手戲。本來快將百歲大壽，《人物》雜誌已準備好封面故事為她慶祝，另外本月17日她生日當天，原定美國900間戲院會上映為她祝壽的電影，當中剪輯了其幕後生活片段及在不同作品中的精彩演出，賴恩雷諾士、珊迪娜布洛、羅拔烈福（Robert Redford）、奇連伊士活（Clint Eastwood）、摩根費曼（Morgan Freeman）等亦會粉墨登場。宣布此片上映時，碧緹韋特曾在聲明表示：「誰不喜歡派對？這個將會很盛大。」

碧緹韋特的死訊傳出後，美國總統拜登及荷李活影星陸續發放悼文；其中與碧緹2009年合作後即成為忘年之交的賴恩雷諾士稱，「世界現在變得不一樣了」。珊迪娜布洛亦表示會容許自己喝一杯伏特加哀傷一陣子。另外，二戰時曾在軍隊擔任義工的碧緹，亦獲美軍在社交平台發文悼念。碧緹韋特接受2021年《人物》雜誌訪問時表示，幽默感是長壽與快樂的關鍵，她稱若太負面，會損耗活力。