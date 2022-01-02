【開箱】《寧靜海》 孔劉裴斗娜登月 遇怪物與怪水

【明報專訊】《鬼怪》孔劉與《屍戰朝鮮》裴斗娜合演、《5時恭候的證人》鄭雨盛擔任監製的《寧靜海》，2021年12月24日在影視串流平台Netflix上架，亦是繼《魷魚遊戲》、《以吾之名》及《地獄公使》等韓劇受到關注後，另一齣台前幕後班底強勁的韓國製作，播出前觀衆大呼期待。

短片延長成為劇集

《寧靜海》全季8集，改編自導演崔恆墉2014年的同名短片，並由《骨肉同謀》朴銀嬌編劇。描述著名宇宙生物學家宋智安（裴斗娜飾）胞姊宋遠璟（姜末今飾），是月球渤海基地的研究員，基地5年前因某事故被關閉，宋遠璟葬身月球。與此同時，地球缺乏水源，政府安排宇宙探測團隊前往月球渤海基地，拿回重要的研究樣本。隊長韓允才（孔劉飾）率領宋智安在內合共11人出發往月球，不久太空船因故障要緊急降落，幾經辛苦抵達渤海基地，發現大部分機器運作正常，也沒有如航空局所言受輻射污染，並發現多具疑似死於「溺斃」的屍體。

韓允才決定盡快完成任務，隊員分組往基地各區尋找樣本瓶。他們搜尋多個資料儲存庫不果，隊員孔秀燦（鄭順元飾）突離奇染病，吐出大量水後氣絕身亡，而且死前出現奇怪症狀，嚇得所有人目瞪口呆，團隊醫生洪佳榮（金善映飾）亦束手無策。另一方面，基地內出現神秘「生物」，暗中觀察團隊行蹤，似乎想阻止他們拿走樣本瓶。

原來宋智安出發前，從胞姊遺物中得到秘密檔案，內容是關於渤海基地的研究，稱答案在「露娜」身上。宋智安為了找出秀燦的死因及胞姊的過去，在韓允才的協助下，於一個隱藏在基地底部的資料儲存庫找到「月水」（意指月球的水）樣本瓶。

「月水」氾濫淹沒基地

宋智安發現「月水」若接觸到人類的血液，水分會不停自動增生，人類吸入「月水」後，體內會在短時間內激增水分，「溺斃」死亡。宋智安還發現神秘「生物」原來是複製人「露娜」，「月水」在她體內不會增生，還為她帶來驚人體力及復元能力。5年前渤海基地封閉前，宋遠璟為研究如何控制「月水」，把實驗品「露娜」從地球運到月球。揭發韓國政府與航空局合謀隱瞞用複製人做「月水」實驗，韓允才與宋智安在月球除了要對付「露娜」施襲，還要應付內奸、太空船副駕駛師李奇修（崔英武飾）及航空局首席工程師柳泰錫（李準飾）暗中勾結「外太空黑手黨」，企圖搶走「月水」樣本。最終「月水」失控氾濫，淹沒整個渤海基地，韓允才帶領隊員逃生。

此劇主線是尋找「月水」及揭發其秘密。副線則是宋智安與宋遠璟的姊妹情。宋遠璟明知不該用複製人做「月水」實驗，但為了實現對妹妹「再次看見大海」的承諾而參與研究。宋智安登上月球才得悉真相，卻已太遲。此劇還描述了韓允才及柳泰錫的悲慘人生，前者需要水源替女兒治病，才接受登月任務。柳泰錫5年前曾參與關閉渤海基地行動，親手殺害多條無辜性命，他重返月球，搶走「月水」贖罪。

視覺效果出色

《寧靜海》改編自短片，劇集將故事延長，可惜應有的緊張感與追看度不足。內容觸及範圍廣，編排卻不夠均勻，令主線與副線故事無法深入描述。其中神秘生物露娜（金詩雅飾）擁有異於常人的攻擊力，在基地秘道穿梭，為了保護「月水」而襲擊宇宙探測團隊。她的出現帶來緊湊氣氛，卻只是一瞬間，當快速揭開身分後，在宋智安的照顧下，還突然變成溫順少女。劇集首與尾加插太空船故障墜毁及基地洪水氾濫的驚險場面，帶來視覺效果，但鋪排不足，有點匆忙帶過。

儘管劇情有缺失，但《寧靜海》視覺效果出色，月球漫步場面壯觀，結尾「月水」氾濫也具實感。孔劉扮演具領導能力的宇宙探測團隊隊長，動作場面與文戲的表現也恰到好處，跟裴斗娜的角色更形成對比，後者不是專業太空人，而且感情大於理性，經常不跟從孔劉的指令，但亦因她的堅持才找出真相。《寧靜海》還帶出節約能源、珍惜食水的信息，以往唾手可得的食水，變成配額制，價值觀會隨之而改變，這一點值得觀眾思考。