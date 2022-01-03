讚姜濤有想法 張敬軒全力撐衝出香港

【明報專訊】張敬軒（軒仔）在叱咤頒獎禮奪得男歌手金獎、至尊唱片大獎及憑《俏郎君》奪「叱咤十大」第3位。首奪至尊唱片大獎的他，加歷年獲得其他大獎，跟歌神張學友睇齊，成叱咤大滿貫。五度奪男歌手金獎的軒仔說好珍惜，是給團隊的肯定，在現今樂壇新局面有斬獲已好開心，見到現場眾多歌手粉絲，支持香港樂壇是好事。

跟張學友睇齊 成叱咤大滿貫

對於跟張學友睇齊成叱咤大滿貫歌手，軒仔表示在自己身上見證好多人努力，多謝公司和舊唱片公司幫他打好基礎。

姜濤獲我最喜愛的男歌手時，軒仔起身拍掌，稱欣賞對方是有想法的男孩，「我睇他演出，是當代藝人中擁有獨立審美與視野。他說香港樂壇要做亞洲第一，如果我這個年紀講會尷尬，但他有青春本錢，希望任何一個年輕歌手，都可以衝出香港發光發熱。我可以在後面做配套支持，八仙過海各顯神通，行業才可進步，行業興旺好開心」。

鄭欣宜無記住星二代身分

鄭欣宜首奪女歌手金獎及我最喜愛的女歌手獎成雙料歌后，直認沒想過攞女歌手金獎，感覺成件事好癲好癡線，多謝公司幫她出好多作品，以及樂迷投票，沒有忘記及放棄她。欣宜笑稱許廷鏗比她喊得更厲害，兩個獎對她有特別意義。

星二代的欣宜有否感覺為已故母親沈殿霞增光？她說：「沒有特別記住星二代身分，每個人起步點不一樣，最緊要做好作品。」

林家謙奪5獎唔認大贏家

林家謙個人奪得5個獎，謙稱大家都是贏家，有冇獎都揭開了新一頁，不要眷戀去年成績。他開心入行3年拿到好成績，今次輕鬆和淡定好多，學識擁抱喜悅和殊榮，會繼續努力，做多些音樂對得住攞過的獎項。談到何時開處男演唱會？他笑說：「睇時辰，做過7次別人演唱會嘉賓，累積經驗。」

記者：鍾一虹、陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵