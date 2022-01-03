粉絲不值「食白果」 ERROR否認被ViuTV「放養」

【明報專訊】ERROR前晚與一眾資深歌手謝安琪、許廷鏗、方皓玟、陳柏宇等在叱咤頒獎禮坐足成晚「食白果」，無獎空手而回。有粉絲及網民替ERROR感不值，懷疑ViuTV將四子「放養」，待遇跟MIRROR有天淵之別，指他們早前慶祝出道3周年活動都要靠自己。193（郭嘉駿）笑稱慶祝活動是公司安排，如果要他們搞就不做，因為無人工。阿Dee（何啟華）開心網民抱不平，稱實情是他們很乖，為公司慳製作費。肥仔（梁業）笑說：「MIRROR比我們更慘，3周年一日做3個騷，我們打完保齡球就返屋企打邊爐，仲有禮物拿回家。」

寄望來年零的突破

ERROR強調絕對沒被「放養」，最近準備錄新歌，將會歌影視及綜藝四線發展。吳保錡抄姜濤金句，「我們做謙卑的人，要用作品說話」。

肥仔又借姜濤搞笑說：「姜濤所指做亞洲第一，是講ERROR，佢望住我們講，佢喊時又不敢望我們，因怕了我們。」他們對在叱咤無獎沒有失望，是預計之內，出道至今未攞過叱咤獎，寄望來年可以零的突破。

保錡避談跟沙律「分訊」

保錡與女友張沛樂（沙律）傳分手，他即落閘說感情事不方便回答。193幫手解圍，笑言邀請保錡及有關人士上節目《戀講嘢》。肥仔幫口說：「感情從來不容易，點會亂講呀。」

記者：鍾一虹、陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵