《衣袖紅鑲邊》結局收視破頂 膺韓國MBC電視台年度冠軍

宋慧喬主演的《現正分手中》收視每况愈下，前晚一集跌至4.2%。本周末會播出最後兩集，且看收視能否回升。

【明報專訊】《金科長》兼男團2PM成員俊昊伙拍《逆轉時機》女星李世榮，合演韓國MBC電視台古裝劇《衣袖紅鑲邊》，去年11月開播以來，收視節節上升，前晚一口氣播出第16及17集大結局，錄得17%及17.4%收視，不僅是開播以來最佳成績，亦成為MBC電視台2021年度最高收視劇集。

文：蘇珮欣

《衣袖紅鑲邊》講述宮女成德任與朝鮮王帝李祘之間的愛情故事。李世榮與俊昊分別扮演宮女及王帝；原定只有16集，早前宣布加多1集。《衣》劇前晚播出最後兩集大結局，講李世榮與俊昊雖然兩情相悅，但後者不想成為王妃後失去原來的生活，所以一直拒絕俊昊。不過李世榮最終難掩感情，答應成為俊昊的妃子。之後兩人迎接新生命，過着愉快生活。可惜幸福時光很短暫，年幼的兒子因病逝世，李世榮痛失愛子後病倒，終在俊昊懷中離世。過着孤獨生活的俊昊，專注國事，讓朝鮮度過十多年太平盛世。年老的俊昊某日彌留，夢見李世榮，且重回二人定情之地。在夢中的李世榮勸俊昊「回去」，後者表示不管做夢還是死，只想跟對方一起。最後兩人上演浪漫吻戲，以淒美方式大團圓結局。

《衣袖紅鑲邊》最後兩集分別錄得17%及17.4%收視，瞬間收視19.1%及18.4%，成為開播以來最佳成績。全劇平均收視11%，亦是MBC去年最高收視劇集。

《現正分手中》再破底

受《衣袖紅鑲邊》播出大結局影響，同時段友台劇集收視均告下跌。宋慧喬主演的SBS《現正分手中》前晚播第14集，收視跌0.7個百分點至4.2%，錄得開播最差成績。李棟旭與魏河峻合演的tvN《邪惡與瘋狂》，前晚播第6集，收視跌至2.6%低位。香港觀眾可於「黃Viu」觀看《衣袖紅鑲邊》及《現正分手中》，《邪惡與瘋狂》則可在愛奇藝收看。

MBC社長送旅遊券慰勞

《衣袖紅鑲邊》叫好叫座，MBC社長昨表示會履行之前許下的承諾，請演員及工作人員出埠旅行，但受疫情影響，只會送出旅遊券，以方便大家選擇疫後出發到其他地區或本土遊。俊昊早前也承諾，收視若超過15%，會穿著龍袍跳唱2PM歌曲《My House》，若超過20%則改穿內衣，現時結局收視達標，粉絲期待他何時「找數」。

本周五（7日）接檔《衣袖紅鑲邊》首播的MBC新劇《Tracer》，由《未生》任時完及《火星生活》高雅星合演，未知能否承接《衣》劇佳績。