《萬千頒獎禮》189萬觀衆睇馬老闆得獎 ViuTV播《叱咤》收視點10.2破雙位數

【明報專訊】無綫昨公布2021年12月27至今年1月2日的三台直播收視；上周無綫與ViuTV各有大型特備節目；12月31日（周五）除夕夜，無綫播《福佑香港攜手邁向2022》，10時半開始Part 1，平均收視點12.7；無綫公布的收視稱由今年1月1日開始，每一收視點觀衆人數64,970，所以Part 1約82.5萬觀眾收看。Part 2於11點半播出，收視點11.7（約76萬觀衆）。ViuTV同晚播出《香港跨年倒數演唱會》，MIRROR參與演出，晚上10點播出，平均收視點8.5（約55萬觀衆），兩台差不多同時段播跨年騷，相差約三四點收視。

元旦日（1月1日）ViuTV直播商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，收視見雙位數達10.3（約66萬觀眾）。無綫同時段播電影《拆彈專家》，平均收視點16.9。《叱咤》播至零時，《拆》片則11點多結束，其後11時15分播《晚間新聞》、《天氣報告》等，則未有收視成績。

無綫前晚8點播《萬千星輝頒獎禮2021》，到11點結束，平均收視點26.3（約170萬觀眾），上星期無綫同時段節目計有《愛·回家之開心速遞》、《青春本我》、《思家大戰》及《麻雀鬥室三缺一》，收視點分別為20.8、12.1、14.1及10.4。《萬千星輝頒獎禮2021》跨平台最高收視瞬間出現在9時45分，由曾志偉與劉丹頒「專業精神獎」給經營無綫食堂多年的馬慶豪（馬老闆），收視點29.1（約189萬觀衆）。

娛樂組