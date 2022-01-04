陪月放假 黎諾懿湊兩子現頹樣

【明報專訊】黎諾懿昨日在香港盲人輔導會為推出新春慈善賀年糕點舉行發布會，並即場蒙眼煎糕，體驗視障人士日常生活。第4年推出糕點的諾懿，為迎合不吃豬油的受惠機構，今年加推馬蹄糕，目標希望能保持去年售出數量8500盒。

疫情趨嚴峻 取消慈善活動

黎諾懿表示，近日疫情似再趨嚴峻，太多未知之數，原定月中辦慈善活動，準備跟低收入家庭小朋友上午去樂園玩，夜晚吃盆菜，都取消了，「我們開了3次會，最後決定不想好心做壞事，明白小朋友會失望，但若他們有什麼事，真的負擔不起，寧願欠他們一次，都不想冒險，之後復活節、暑假一樣可以玩。現在轉為送盆菜去他們家中；而很多玩具商也很好，捐出玩具，讓這班小朋友頂住癮先」。

談到兒子「小冬牛」，諾懿笑言陪月姐姐日前放假，他一手湊兩個兒子，還自爆倒數當晚太太叫他拍了張全家福，相中的他頹樣盡現，像乞丐一樣，「我平時湊細仔負責夜更，睡不夠的樣子已經很衰，頭髮又亂，心口還有一撻撻奶漬，老婆硬說新年要影一張相，我已叫她不要公開，因為真心醜樣，好像老了十幾年」。諾懿說4歲半大仔「小春雞」現時很黐身，但又不是呷醋細佬，只是想大家多點關心他，「日前他叫我車他去金魚街買魚，原來是想坐細佬的BB車，當日又熱，他坐在車上兜風就舒服，我推住他半小時熱到滿身濕透，邊推邊除衫，別人以為我是癲的」。

記者：陳釗