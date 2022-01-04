音樂會曾斷路 重新上架回饋樂迷 何韻詩揭手腕「紋身」由來

【明報專訊】警方國安處上月29日以涉串謀發布煽動刊物罪拘捕7人，當中包括網媒「立場新聞」前董事何韻詩（阿詩），她獲准保釋，並按照原定計劃於1月2日舉行會員限定的戶外營火Mini Concert；不過音樂會在社交平台播放時出現問題，需要搶救。

阿詩昨日在facebook（fb）回應，「噚日（前日）Live一開始個server又有蠱惑嘢出現，搶救咗半個鐘先正常返，知道好多朋友因此miss咗個開頭，同埋睇得好頻撲。對於所有睇唔到全show嘅朋友，非常抱歉。重播正在極速處理中，今晚（昨晚）12點前會重新上架，大家到時就可以無限loop，感謝各位嘅包容同耐性。」

試煉在不知不覺間發生

有眼利網民欣賞音樂會時，發現阿詩的手腕多了一個白色「紋身」。阿詩在fb解釋，稱手上本來戴了兩條在印度時獲得的加持手繩及一串水晶佛珠，這幾年一直不離身，任何時候都戴着，因為沒有了它們，總是覺得有點赤裸不安，像少了些保護，不過她被拘留時要剪掉手繩，「那兩天，凡是要過夜的，身上不能有任何繩狀物件，結果當然是拆不開，迫於無奈唯有即場被剪掉。但又奇怪地，回家後一直沒有特別急着再找來戴上，好像一些本來覺得很不能或缺的護身物，已經在那濃縮的時間內，突然內置了。原來有些試煉在不知不覺間，已令我們的內在心智逐漸強化。神奇啊」。

娛樂組