神徒斥不尊重教主 林海峰解畫 讚Anson Lo心理質素強大

【明報專訊】林海峰在叱咤頒獎禮公布我最喜愛的男歌手時，惡搞MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢與呂爵安（Edan），Anson Lo一度誤以為獲獎企起身，他事後表示不介意被戲弄，但「神徒」心痛教主被玩，到林海峰的社交平台留言斥他玩得過分及不尊重。

昨日林海峰在《在晴朗的一天出發》中還原事件，透露當晚回家聽到第一句說話是「過分咗」。他有反思稱對於有關報道並不介懷，看到的留言不是衝向他，「佢哋（鏡粉）根本每一句都係講對Edan、Anson Lo、姜濤、MIRROR嘅愛」。雖被網民鬧爆，但林海峰反覺得感動，因為這些是來自他們對MIRROR的愛，粉絲才會有這反應。林海峰覺得MIRROR是比賽出來的，抗壓能力比常人高，心理質素強大，又相信MIRROR之間的感情，特別Anson Lo與姜濤的友誼，所以覺得可以做一次這樣的事。

因現場反應 未能準時講對白

林海峰道出原先的鋪排，「個稿係『恭喜你，Anson Lo……好忙，綵排時我幻想觀眾的反應，我應停半秒定停一秒？但我無法估計現場反應，個停頓位拖到我冇辦法返轉頭，當我講『恭喜你Anson Lo』，啱啱想睇邊個位入『好忙』，隔離嗰個E先生（Edan）已經『冚』埋去，啲觀眾已經嘩嘩嘩。Anson Lo就攤咗喺後面，你知Anson Lo係個幾好嘅人，好可愛」。谷德昭讚Anson Lo的反應可愛又好睇，這個真反應是來自一個善良的人。

姜濤情緒失控 誤衝女DJ換衫房

當晚另一焦點是姜濤憑《Dear My Friend,》奪我最喜愛的歌曲獎時，憶故友而泣不成聲，現場目擊的謝茜嘉與梁文禮在節目爆後台觀眾看不到的情景，稱姜濤落台後，衝入後台最近的一間房，那是女DJ的換衫房並直入廁所關門。花姐當時於門外跟姜濤說了一番話，然後他便靚靚仔仔走出來。

此外，姜濤前日推出第9首單曲《鏡中鏡》MV，一班姜糖在銅鑼灣落廣告應援，姜濤在社交平台介紹這首歌，「外面的聲音不可怕，真正可怕的是自己內心的聲音，而當你學會和自己內心的聲音共存，你將無所畏懼，這就是我的答案」。

娛樂組