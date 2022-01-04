3月紅館開騷放笑彈 肥媽籲觀眾穿尿片入場

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）昨日於尖沙嘴舉行《肥媽面對面演唱會》發布會，宣布將於3月25日與26日假紅館舉行兩場演出，邀請了好姊妹李麗霞（黑妹）、韋綺姍、蘇姍和羅敏莊任演唱會嘉賓。早前赴美探親的蘇姍正趕回港歸隊，其餘3名嘉賓帶住爆谷、笑口棗和開心果到場，祝賀肥媽個唱大賣，一齊放笑彈。陸浩明擔任活動司儀兼送鮮花賀契媽肥媽開騷。

直播滿足海外粉絲

肥媽表示入紙申請開紅館騷一擊即中，讓她相隔6年再踏這個舞台，心情既興奮又感恩，「因為疫情期間，我靠開網上直播跟外界接觸，好開心儲了幾十萬粉絲。他們知道我開演唱會，有些英國和美國朋友為了見我，甘願回港接受隔離，但遠至冰島、非洲、夏威夷、哥倫比亞、越南的朋友與粉絲未必能來，大會答應搞海外直播，用這個方式連繫大家」。

肥媽稱過去兩年所有人都過得太愁，有心願舉行嘉年華，帶歡樂給大家。今次她兼任創意總監，自度歌單、遊戲、抽獎環節，保證在座觀眾也能玩遊戲、跳舞，玩得開心，「2017年我和黑妹拍檔開騷，有朋友來捧場笑到瀨尿，著住條成人紙尿片都濕透，我呼籲大家今次入場前也要着定尿片」。

記者：鍾一虹