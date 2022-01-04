《梅艷芳》收逾6100萬 成去年最高票房香港電影

【明報專訊】踏入2022年，回顧去年香港電影市道整體情况，據香港票房有限公司昨日公布，2021年受疫情影響，戲院為配合政府的防疫政策，去年1月1日起共停業48天，損失農曆新年黃金檔期。之後戲院雖恢復營業，但限制觀眾入座率，在50%（2月18日至3月31日）、75%（4月1日至7月7日）及85%（7月8日至現在）之內，整體票房大受影響，全年票房總收入為12億；與2020年同期因受疫情影響，戲院被勒令三度停業，共116日的票房總收入5.36億有升幅，但與2019年總收入19.2億比較，下跌了37.14百分點，可見2021年仍未回復至疫情前水平。

由2021年1月1日至12月31日計算，全年最高票房的香港電影，是以一代天后梅艷芳為題材的《梅艷芳》（仍上映中），累積票房6134萬，第2位是收2806萬的《媽媽的神奇小子》；第3位是《怒火》，累積票房2637萬。

《蜘蛛俠》收1.11億票房稱霸

2021年最高票房的非香港電影，是在港已衝破1億大關的《蜘蛛俠：不戰無歸》（仍上映中），累積票房1.11億；第2位是梁朝偉主演的《尚氣與十環傳奇》，收6307萬；第3位則是收5404萬的《007：生死有時》。

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