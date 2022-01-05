伙心中女神吳千語演情侶 Anson Kong變怕醜仔 拖手標汗

【明報專訊】2022年繼續MIRROR天下，音樂方面，他們早前在商台與新城的頒獎禮橫掃多個獎項成大贏家；電影方面，MIRROR不少成員先後參演電影，包括楊樂文（Lokman）、盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤、柳應廷（Jer）及呂爵安（Edan）；Anson Lo主演《假冒女團》仍放映中，收近800萬；Edan的爆笑賀歲片《闔家辣》快將上映。MIRROR副隊長江生（Anson Kong）初登大銀幕拍《忽然心動》，跟心中女神吳千語演情侶，緊張得手心出汗。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Anson Kong、湯洛雯及蘇皓兒日前為下月上映的電影《忽然心動》拍攝宣傳海報。Anson Kong今次初登大銀幕，戲中與吳千語演情侶，面對七年之癢；Anson Kong坦言現實中已很久沒拍拖，所以完全拿揑不到這份感覺，加上對手是他心中女神吳千語，故非常緊張，他說：「吳千語氣場好勁，望到她時，我會緊張，還要拖着她的手，我隻手真的好濕。」

「千語叫我不要太緊張」

Anson Kong稱以前經常看吳千語的戲，估不到自己第一次拍戲，對方竟飾演他的女朋友，他說：「雖然最親密都是拖手，但拖手和搭膊頭我都緊張得很不自然，因出道3年，總是一大班男仔工作，已經忘記了跟女仔工作的感覺，所以超級怕醜和緊張，甚至放飯時自己躲在一邊食飯扮睇劇本。反而吳千語叫我不要太緊張，主動叫我一齊食，傾吓偈。」

MIRROR隊友Anson Lo（盧瀚霆）首次主演的電影《假冒女團》票房不俗，同樣是首次擔正電影的Anson Kong則表示沒有因此感壓力，因只是擔演戲中4個單元故事其中之一，他說：「盧瀚霆付出的時間和心機都比我多，所以他緊張過我都正常，大家是好兄弟，都會支持對方。」

湯洛雯狂收兵似拍動作戲

今次也是湯洛雯的電影處女作，她表示拍輕鬆愛情喜劇很適合自己，且拍得好開心，笑稱角色很多愛情加動作戲，她說：「戲中我是收兵女王，同時有10隻兵。不過現實中我很專一，所以覺得難演；有場戲講我嫌棄阿Dee（何啟華）求婚，更要如撻生魚般撻他，似動作片多過愛情片。」她透露戲中最親密只是拖手。問是否男友馬國明不批准拍親熱戲？她笑說：「不是！但自己不想拍太過親密的戲，我賢良淑德，愈大愈成熟，不想拍太多親熱戲。」

蘇皓兒搵栢天男打開心扉

蘇皓兒表示此片比《假冒女團》更早開拍，是她首次有角色名字的電影，故對她意義很大。戲中她演一名怕醜內向千金小姐，因到了適婚年齡，請兼職男友栢天男幫手打開心扉，教她大膽點，她笑說：「栢天男只是幫我打開個性格，是很純情的，最多只是攬攬，老少咸宜的。」

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