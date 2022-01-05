任達華否認「禁戀」 盼女兒大學後才談情 溫碧霞讚姜濤 想合作

【明報專訊】任達華（華哥）、溫碧霞、馬浚偉、劉心悠、炎明熹（Gigi）與姚焯菲（Chantel）等，前晚出席港台《2022節目巡禮》。華哥被問到17歲女兒任晴佳被影到與少男同行，疑似拍拖，他代女兒澄清，透露二人是同學非戀人，稱愛女較喜愛讀書，希望對方讀完大學先談情。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

華哥的17歲女兒任晴佳疑似拍拖，被拍到跟少男同車外出，他澄清說：「他們是由細識到大的同學，因為有朋友生日，一齊去買禮物。」

問他怕不怕女兒拍拖，變呷醋爹哋？他說：「我很open，她很有分寸，現在較喜歡讀書，讀完大學先啦。（女兒多人追？）不知，我想若有，她會分享的。」溫碧霞大讚華哥女兒靚女，並以過來人分享少女心態，「爸爸以前管教嚴厲，所以我反叛，愈不准的事就愈要做，我贊成給小朋友自由」。

代17歲女兒澄清無拍拖

華哥與溫碧霞雖常在內地工作，但也有留意香港有潛質的新一代藝人，希望可跟後生一輩合作，大家一起進步。溫碧霞點名讚姜濤，「姜濤唱歌很好聽，性格很sweet，很得人喜歡，有潛質演戲，都想跟他合作，不同年代的人溝通擦出火花」。華哥稱欣賞Gigi很獨特和有爆炸力，「她後生又有活力，行出來夠氣勢，有拍戲天分，都希望合作」。

Gigi恨同華哥合作

Gigi對於獲華哥讚賞受寵若驚，表示首次見華哥真人，對方有型和風趣，「讀小學時曾看過華哥參演的亞視劇《我和殭屍有個約會II》，覺得拍攝題材很新鮮，都想有機會合作」。Chantel期待可嘗試跟自己反差大的角色，並說：「羨慕Gigi拍劇演到發脾氣鬧人的角色，我現實中都試過發脾氣，但只是鬧公仔。」

馬浚偉劉心悠再續前緣

港台創作總監馬浚偉（馬仔）表示，來年會主理音樂節目、校際常識問答比賽節目、電視電影和劇集，都會給機會新一代，即將開拍的電視電影《我們的開學禮》就跟劉心悠演情侶，劉心悠說：「4年前拍劇集《宮心計2深宮計》，我們沒有感情戲。」馬浚偉笑言上次跟心悠對手戲不多，所以咬住不放，找她再續前緣。至於會否加插親熱戲？他笑說：「我不可以有利益衝突，而且拍校園題材，感情方面要比較乾淨。」

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