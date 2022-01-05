占美科倫胡比高拔同確診 變種病毒肆虐 《魔比煞》五度延期開畫

【明報專訊】索尼與Marvel電影公司合力炮製超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》熱爆全球，令到原定本月28日在美國開畫的蜘蛛俠外傳式電影《魔比煞》（Morbius），有望延續聲勢，但受Omicron變種病毒影響，索尼昨日宣布此片第五度延期，暫定推遲至4月1日上映。提起疫情，美國名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）及胡比高拔（Whoopi Goldberg）同時宣布確診，雖然症狀輕微，仍需停工隔離。

截至本月2日止，《蜘蛛俠：不戰無歸》累計票房收逾13.7億美元（約106.8億港元），暫時成為史上最賣座電影第12位。《魔比煞》身為索尼蜘蛛俠電影宇宙（Sony's Spider-Man Universe，簡稱SSU）最新作品，原定本月28日在美國開畫，香港提早在26日上映，隨着Omicron變種病毒肆虐全球，電影公司決定延期，聲勢難免受挫。

《魔比煞》由金像男星謝勒力圖（Jared Leto）飾演同名反英雄角色，故事講述他是患有罕見血液病的科學家，為了自救決定以前人從未嘗試的危險治療方式，誤打誤撞變成擁有超能力的吸血鬼。此片原定2020年7月10日上映，因受新冠肺炎疫情影響，先後4度推遲映期，如今再改為4月1日，或會跟《神奇女俠》男星基斯派恩（Chris Pine）主演新片《The Contractor》打對台。

提起疫情，曾任金球獎司儀的美國名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）昨日透過社交媒體證實確診，他表示早前放假第一日接受檢測，結果呈陽性反應，「幸運地，由於我已接種兩劑疫苗及加強劑，所以症狀輕微」，他又感謝醫護人員悉心照顧病人，以及NBC電視台嚴格遵守防疫措施，避免疫情擴散。他的好友兼金像影后麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）留言祝他早日康復，占美即回應：「多謝，我已100%痊癒了」。

胡比高拔拍檔亦感染

另一方面，《修女也瘋狂》女星兼清談節目《The View》主持胡比高拔（Whoopi Goldberg）亦在新年假期中染疫，她的拍檔Joy Behar前日證實消息，同樣地她因接種兩劑疫苗及加強劑，令到病徵輕微，「相信下周便可復工」。事實上，該節目另一主持Sunny Hostin及其母親也在放假期間確診，幸好現已痊癒，趕及在新年後開工。