奇洛李維斯有望拍里安納度監製新劇

假如奇洛李維斯答應跟里安納度狄卡比奧（圓圖）合作，影迷便有眼福了。

【明報專訊】據電影網站Deadline引述知情人士透露，《22世紀殺人網絡復活次元》男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）有望跟金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）合作，但二人並非幕前拍檔，而是前者負責演出、後者跟金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）攜手監製，稍後在影視串流平台Hulu播放的劇集《The Devil In The White City》。

新劇改編自同名小說，講述建築師Daniel與連環殺手Henry在1893年世界博覽會相遇而發生的故事，據報奇洛暫未動筆簽約，而且他將扮演哪個角色亦未落實。

《千萬別抬頭》電話別亂打

提起里安納度，他跟兩大影后：梅麗史翠普（Meryl Streep）及珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）合演Netflix電影《千萬別抬頭》，雖然口碑毁譽參半，但播出至今仍然穩佔該平台的收視榜冠軍。最近有眼利的觀眾發現，片中飾演教授的里安納度為向民眾解釋彗星即將撞落地球的真相，於是提供電話熱線方便查詢。有觀眾依照號碼撥出，對方竟是收費色情電話服務。有美媒認為導演亞當麥奇（Adam Mckay）並非按照荷李活傳統，使用虛假電話號碼，大讚這個「彩蛋」有心思且充滿諷刺意味，貫徹此片風格。