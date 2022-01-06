《帝女花》今如期公演 其他場數構思網上播放

【明報專訊】李龍、南鳳、衛駿輝、白雪紅、王志良、林穎施等多名粵劇名伶輪流參演的《帝女花》65周年專業版，原定1月6日至18日假西九戲曲中心開鑼，白雪紅與王志良昨日為演出綵排。政府昨日宣布實施最新防疫措施，1月7日起取消大型演出，為期14日。主辦官方facebook宣布今晚（1月6日）如期公演，1月7日至18日因戲曲中心閉館，未能如期演出，正與各部門商討，希望之後能得出一個圓滿的解決方案，容後公布。

總監陳善之表示戲曲中心1月7日起封館，以保障觀眾和工作人員安全為前提，他們只有接受。台前幕後雖然感失落，但感恩多名大老倌體諒和支持，起碼今晚能如期演出。他承認打亂計劃難免損失，「損失幾多數目暫時未計到，不過我們有個構思，如果場地許可，想在沒有觀眾情况下，拍下每場不同老倌的演出過程，讓已購票觀眾於網上欣賞。當然如果觀眾想退票，亦可安排」。

陳善之透露《帝女花》已分別在2019年和2020年兩度延期公演，今次再次發生也沒有辦法；又引用黎明金句「點排都唔夠畀個天安排」。王志良希望如期演出，因台前幕後已一早準備好，盼觀眾看到他們的誠意。

記者：林蘊兒