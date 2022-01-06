吳業坤當姚焯菲歌迷已滿足

【明報專訊】吳業坤（坤哥）和姚焯菲（Chantel）昨日出席《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》記者會；坤哥改口風，稱之前說要做Chantel歌迷會會長，但現在做回歌迷好了，因為真的很喜歡聽Chantel唱歌，所以才翻唱《原來談戀愛是這麼一回事》，非大家心目中的怪叔叔，他說：「之前在後台見到Chantel爸爸，傾偈時都有向對方講我不是這樣，讓他安心點，他還大方問我要不要跟Chantel合照。（想與Chantel合唱嗎？）待她先發展個人音樂，而且她亦有很多選擇，不揀我合作也沒所謂，做歌迷已很滿足。」坤哥表示開心港台和無綫合辦頒獎禮，到時可以見到不同歌手，希望將來去更多不同平台唱歌。

Chantel喜歡MC

Chantel認為兩台合辦頒獎禮有好處，可以見到不同唱片公司歌手，「今年是我第一年參加《勁歌金曲頒獎典禮》，小時候睇卡通片多，且要早睡，從未睇過《勁歌》頒獎禮。」對於有份角逐新人獎，Chantel表示順其自然；她喜歡張天斌（MC），至於會否想跟他合作，她稱要看對方是否有時間，但暫時想先跟《聲夢》學員合作，「今天應該夠膽跟MC自我介紹」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳