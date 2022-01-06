疫情加劇 金球頒獎禮無直播無觀衆無嘉賓 《魷魚遊戲》李政宰角逐視帝缺席

【明報專訊】第79屆金球獎頒獎禮香港時間本月10日（下周一）舉行，由於主辦的外國記者協會（HFPA）去年爆出有財務、操守、種族歧視等問題，加上Omicron疫情加劇，HFPA前日宣布頒獎禮雖如常在比華利山希爾頓酒店舉行，但不設現場觀衆，也沒有頒獎嘉賓。憑韓劇《魷魚遊戲》角逐視帝的李政宰，昨日亦表示不會到美國出席頒獎禮。

《洛杉磯時報》去年初爆料，主辦金球獎的HFPA除有財務、操守問題，87名成員中沒任何有色人種，Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎》亦捲入「賄賂」爭議。結果《黑寡婦》史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）、《復仇者聯盟》馬克路法奴（Mark Ruffalo）等一線影星抨擊HFPA；湯告魯斯（Tom Cruise）更退還《甜心先生》、《生於七月四日》及《人生交叉剔》3片的金球獎座。負責直播金球獎頒獎禮多年的美國國家廣播公司（NBC），最後決定與HFPA分道揚鑣。約百間荷李活公關公司亦建議旗下影星拒絕與HFPA往來。雖然HFPA主席Helen Hoehne上月在公布提名名單記者會時表示，增加21名會員，當中包括6名黑人記者，期望令賽果更公平。

沒名人答允出席

HFPA前日公布頒獎禮詳情，沒有電視台轉播之外，由於疫情擴散，不設紅地氈環節，現場不會招待觀衆，不會邀請傳媒採訪，亦沒有名人頒獎嘉賓，只有部分HFPA成員會出席，而且必須接種疫苗及打了加強劑；另外，在出席頒獎禮前48小時要接受檢測，場內亦必須戴上口罩及保持社交距離，以及沒任何飲食招待。據悉只會宣讀得獎名單，以及集中宣揚HFPA所參與的慈善工作。根據影視新聞網站Variety報道，HFPA有去信公關公司邀請明星參與，但沒名人答允出席。

第79屆金球獎電影入圍名單，新西蘭女導演珍甘比恩（Jane Campion）執導、班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《犬山記》，以及堅尼夫班納（Kenneth Branagh）自編自導的黑白片《Belfast》，各獲7項提名領先。至於熱爆全球的Netflix韓劇《魷魚遊戲》，有份角逐戲劇類最佳劇集，李政宰與「絕症阿伯」吳永壽分別獲提名最佳男主角及男配角。不過李政宰昨表示對於入圍角逐視帝，感到非常榮幸，但經過深思熟慮後，決定不參加頒獎禮。他的所屬事務所解釋，Netflix方面今年沒有參與金球獎，考慮到整個荷李活的氣氛，加上新冠肺炎變種病毒肆虐，以及出入境隔離措施等，因此決定缺席。據悉李政宰正忙於首次執導的新片《獵人》，預計今年會上映。另外，早前李政宰為有線頻道tvN綜藝節目《劉在街頭》擔任嘉賓，將於本月12日播出。