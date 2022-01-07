Ash前夫「踩場」後向張天賦道歉 自爆有離婚保密協議 收1.7萬掩口費

【明報專訊】張天賦（MC）早前邀請《全民造星IV》參賽者鍾卓穎（Ash）擔任新歌MV女主角，卻撞正Ash公開已跟台灣丈夫離婚。MC與Ash又被發現平安夜結伴逛超市，因而傳緋聞。MC澄清與Ash只是普通朋友關係，他目前單身未考慮拍拖。MC前日在社交網開直播時，Ash前夫突然「踩場」留言，稱︰「如果你真的喜歡Ash就要好好對她。」之後又說誤會，跟MC道歉，自認精神壓力大；又稱好恨Ash，說她太絕情。前夫其後再開直播爆有離婚保密協議，有人給他6萬台幣（約1.7萬港元）疑是掩口費。

娛樂組

MC已澄清跟Ash的緋聞，他前日在社交網開直播時，Ash前夫突然「踩場」留言︰「如果你真的喜歡Ash就要好好對她。」他之後又刪除早前在社交網上的所有曖昧留言，撰文表示最近精神壓力很大。

鬧爆前妻「鍾卓穎我恨你」

Ash前夫說︰「這段期間我的精神壓力很大，來自女方家裏的壓力，婚姻最後變成這樣的壓力，網路上的壓力。大家不要因我一時情緒失控打的字誤會了他們，這也是Ash離開我的原因。」他自言容易被人牽住鼻子走，因為看見MC承認與Ash在平安夜去超市的報道而產生誤會，才走入MC的直播留言。他說︰「讓我認為如果真的有什麼，只希望對方可以負責，才去留了一句話，如果真的喜歡，請一定要負責。」不過，Ash前夫在文尾突然鬧爆Ash，「我沒想過我會有這麼說的一天，鍾卓穎我恨你，就連最後，你也不來送機、一通電話、一條短訊都沒有，真的很絕」。他又向MC道歉，說︰「對不起是我太衝動了！對不起張天賦先生！」並表示會棄用這個社交帳戶，原因是不想再看到Ash的任何事。

「給Ash太多壓力導致婚姻破裂」

昨晨Ash前夫在社交網開近3小時直播，自爆與Ash之間有離婚保密協議。他透露之前在港的一年婚姻生活，他的收入全部上繳Ash，他們努力過，最後決定離婚。他自認愛打機，又給予Ash太多壓力，導致婚姻破裂。

被要求收口 遇Ash保持50公尺距離

他透露有人要求他簽署離婚保密協議，之後給他6萬台幣，但說不是Ash。離婚協議設附帶要求，他雖然不欲多提有關協議的細節，但提到有要求他對Ash的事情收口，以及跟Ash保持距離，就算在路上遇到Ash，都要保持50公尺距離。