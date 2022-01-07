舞台劇首14場延期 黃子華繼續綵排「我哋會再見」

黃子華前晚上載自拍片表示已為舞台劇做好準備，但估不到因疫情首14場要延期。（視頻截圖）

【明報專訊】黃子華與潘燦良主演的40場舞台劇《最後禮物》原本於今（7日）晚在香港演藝學院開鑼，但鑑於新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，政府前日宣布收緊防疫措施，由今日零時起生效至1月20日，主辦單位宣布《最後禮物》1月7日至1月22日公演的14場將會延期，1月23日至2月25日共26場則待政府後續公告再安排。

盼賀歲片《飯戲攻心》順順利利

黃子華前晚上載自拍片，他正身在演出場地後台，他說︰「我基本上已準備好開始，估不到這種事會發生。大家加油！我們看看何時再會！」黃子華又留言說︰「無論如何，消息公布後，我哋仍然繼續努力綵排。我哋係會再見嘅。我深信。祝大家身體健康！」昨日黃子華再轉發他主演賀歲片《飯戲攻心》宣傳片，留言︰「希望呢個順順利利、順利順利（回音十萬次）。」

尹光張偉文莫旭秋演唱會煞停

環星娛樂昨日宣布尹光1月10日於香港文化中心音樂廳舉行的《戲曲光輝2022演唱會》、1月12日及14日分別於沙田大會堂演奏廳及元朗劇院演藝廳舉行的張偉文《友情有義演唱會》、1月17日於文化中心音樂廳舉行的莫旭秋《秋的懷念世紀金曲演唱會》均延期，相關後續安排於兩星期內公布。

娛樂組