周家怡搵銀工作叫停 胡定欣擔心拍劇中招

【明報專訊】胡定欣與周家怡昨日出席國際培幼會主辦的「慈善數碼藝術展」開幕禮。胡定欣表示兩年前曾到尼泊爾慈善探訪，也在當地助養了女童。重提在尼泊爾所見所聞，胡定欣忍不住眼濕濕。她對當地女性面對生計、童婚、性侵、輟學等問題大感無奈，呼籲大眾伸出援手救助她們。周家怡透露自2013年開始助養貧困地區兒童，曾計劃到烏干達探訪，可惜當地爆發伊波拉病毒而未能成行。

提到新冠病毒變異株Omicron來勢洶洶，政府收緊防疫措施，今日開始晚市6時後禁堂食，表演場地也要暫時關閉等。正拍攝無綫新劇《破毒強人》的胡定欣覺得情况似重返一年前，亦認同疫情需要控制，提醒大家要小心，她承認感擔心，「對今次疫情比上次更擔心，暫時未知劇組有什麼安排。知道在食肆內離遠都會『中招』，我們拍劇跟對手講對白不能戴口罩，當然會擔心，唯有盡量小心」。她稱很多朋友聚會都取消；周家怡稱有朋友的食肆和美容院開幕也要取消或延期，連帶她的搵銀工作也受影響。

胡定欣慶幸及時看了好友張敬軒的演唱會，「早前看他第10場演唱會，他在台上還開玩笑說原本第10場是尾場，結果真是變延期前最尾一場」。

記者：林蘊兒