「忘記多謝好多人」 鄭欣宜盼再奪女歌手獎

【明報專訊】鄭欣宜與劉俊謙昨日出席廣告發布會，參與該廣告的張敬軒因有工作未能出席，拍了短片宣傳。在叱咤頒獎禮成為雙料歌后的鄭欣宜為延續佳績，今年已有計劃突破自己，「我幾大膽向公司提出今年做音樂的概念，公司很惜我，buy我的idea」。她將於4月3日演出《拉闊音樂會》，撞正無綫與港台合辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，欣宜表示一切交由公司安排。問到會否擔心合辦頒獎禮競爭更激烈？她說：「我沒有這樣想，得獎當然開心，即使沒獎，也不代表我過去一年的付出和努力被否定。我要繼續進步，超越自己。」她又笑言希望可再奪女歌手獎，「因之前攞獎忘記多謝很多人，所以希望再攞獎，可以多謝番佢哋」。

劉俊謙在廣告中赤膊騷肌，他表示幸好最近拍電影《九龍城寨‧圍城》打到飛起，身體肥肉減少。活動結束後，他趕往《九》片拍攝現場繼續開工，他說：「這晚又要通宵拍攝，電影一半時間夜班及很多動作場面，幸好到目前為止都很順利，沒有受傷。《九》片拍到3月，暫沒受政府收緊防疫措施影響，劇組其實很小心，做足預防措施。」

劉俊謙未落實拍張家輝新片

傳劉俊謙演出張家輝自導自演的新片《贖夢》？他稱未落實，「我們有保持聯絡，日前還在街上遇到，閒聊了一會。我自小看張家輝的電影長大，很喜歡對方，希望可以合作」。他又大讚張家輝友善又惜他，「對方不是以長輩身分跟我相處，他視我如朋友，兩個男人可以傾心事，他好想了解我」。

記者：柯美