嫌舊版多震音老土 黎明向歌迷致歉重錄《夏日傾情》

【明報專訊】天王黎明1993年推出的歌曲《夏日傾情》成為經典金曲，但他最近聽到當年唱的版本感到不滿意，決定重錄推出新版；另一首歌《越夜越有機》亦重新錄製。黎明在社交網發文稱很久沒有聽自己初出道時唱的《夏日傾情》，去年坐友人車時，對方突然播出他當年唱的《夏日傾情》，他一聽即刻醒悟什麼叫「力拔山兮氣蓋世」，自嘲當日唱的版本聲音震過貓王，句句最尾隻字都震音，直認無法忍受。

黎明說：「令我恍然大悟，鍾意聽呢首歌嘅朋友，我辛苦了你們的支持，真係要講句，對不起，我愛你。」

做人要與時並進

為防止大家不覺意再聽到當年的震音老土版，黎明覺得需要馬上重新錄製此曲，經過重重困難申請版權，最終如願重錄，黎明認為做人要與時並進，當年情可以存在，但必須面對已經過時，重新唱過。

他有感只錄一首歌好似好無謂，決定重新錄多首《越夜越有機》，刪掉編曲入面的槍聲，等首歌帶點和平氣氛。最後他說：「鍾意定唔鍾意，對得住自己咪鍾意，又冇對唔住人。」他重錄的版本昨日上載音樂平台。

舊版打入下載榜

之後黎明再留言說心情非常複雜，覺得際遇好奇特，透露收到有人分享iTunes信息，恭喜他《夏日傾情》與《越夜越有機》登上了第1位及第10位，但說他唱法同當年一樣，令他感奇怪。原來好多人撳錯當年版本，他說：「嗰個係陳年版，請唔好畀錯鼓勵，要聽就聽《夏日傾情》（重新唱）。」很多網民留言支持。

娛樂組