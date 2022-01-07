謝嘉怡任嘉賓不知節目名 肥媽孖陸浩明露營 漏夜偷走

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）與陸浩明（6號）昨日到元朗拍攝節目《煮．野食》，請來謝嘉怡（Lisa）擔任嘉賓，與6號一齊體驗撈魚。Lisa品嘗肥媽即撈即煮的野生黃鱔，形容口感很似雞肉，在蘇格蘭很少食到。

Lisa很少到郊區地方，但很喜歡，6號笑問Lisa是否享受跟他去撈魚的過程？Lisa說很enjoy。6號初時聽不清楚反問：「不想join？還是很enjoy先？」6號再問Lisa可知節目名？Lisa率直說：「不知道喎。」場面搞笑。

爆6號欠求生技能

肥媽表示節目共15集，會發掘香港多個野外地方，就地取材炮製菜式，如仙人掌、大樹菠蘿等，過程好玩又教到大家求生。她爆6號不懂生火兼㒼塞，「有次我們在島上，我說用柴生火，他硬要用碳，但他帶來的碳是濕的」。6號說今次拍攝過程辛苦肥媽，以往節目在廚房拍攝，今次到野外地方，無煮食爐具，利用碳和柴火去煮，讚肥媽可堪稱「野外求生之母」，又識捉魚又識生火。

6號透露有集與肥媽露營，但對方夜晚走了，留下他一個過夜。肥媽笑說：「客廳和房間只得一塊布相隔，這樣跟6號過夜我真的很擔心。而且睡在地下又拮背脊，有睡袋都沒用，太薄，我背脊又厚肉，當晚又凍，怎麼睡，我寧願第二朝再回去煮早餐。」Lisa搞笑說：「你（6號）應該考慮周詳一點，下次要準備兩塊布。」

記者：陳釗