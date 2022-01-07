變種病毒肆虐美國 John Mayer確診停唱 格林美延期 辛丹斯取消

【明報專訊】變種病毒Omicron肆虐美國，單日曾破100萬宗新冠肺炎確診個案，成為全球感染最高紀錄。原定本月31日（美國時間）舉行的第64屆格林美音樂頒獎禮，受到疫情影響；昨日宣布延期，至於本月20日在猶他州揭幕的辛丹斯電影節亦決定取消；曾經來港開騷的美國男歌手John Mayer更在開騷前染疫，被迫辭演今日在墨西哥舉辦的搖滾演唱會。

格林美音樂頒獎禮上屆已受疫情影響，延至去年3月舉行，今屆重蹈覆轍，主辦單位昨日發表聲明，宣布推遲活動日期，「跟政府部門、醫學專家及藝人組織等商議後，我們決定把頒獎禮的舉行日期推遲，畢竟歌手、觀眾及工作人員的健康和安全，是我們的首要考量」，不過，頒獎禮何時復辦，暫時未有公布。

事實上，今屆提名名單早在去年11月已公開，憑彼思動畫《靈魂奇遇記》贏得奧斯卡最佳配樂獎的爵士樂手Jon Batiste，包辦格林美年度最佳錄音、年度專輯及最佳MV等11項提名，成為今屆熱門；緊隨其後的是Justin Bieber、Doja Cat和H.E.R.，同樣獲得8項提名；先後被稱為「新人王」的Billie Eilish與Olivia Rodrigo，各佔7項提名，鬥個難分難解。

BTS取消赴美

韓國人氣組合防彈少年團（BTS）在格林美宣布改期後，隨即透過社交媒體表示，他們將取消本月底的美國之行，至於3月在首爾舉行的演唱會，暫時決定如期開騷，但需視乎疫情發展再作安排。BTS憑英文單曲《Butter》入圍格林美最佳流行團體，將會跟Justin Bieber、Lady Gaga及Coldplay等歌手爭獎。

另一方面，曾跟樂壇天后Taylor Swift拍拖的格林美得獎歌手John Mayer，原定今日起參加一連3日在墨西哥舉行的Dead and Company搖滾演唱會，卻在開騷前接受檢測，結果呈陽性反應，大會隨即宣布他退出表演行列，「歌迷到此尋找歡樂，遺憾的是John Mayer未能跟我們在一起」。

電影界方面，在美國猶他州舉行的辛丹斯電影節，是全球獨立電影界的盛事，跟本地影壇亦緣分不淺，紀錄片《不割席》去年入圍，陳法拉自導自演《人來人往》贏得短片獎，王家衛監製《一杯上路》更獲頒世界電影競賽單元的評審團特別獎。今屆影展原定本月20日揭幕，一連11日活動採取實體與網上方式並行，但因變種病毒來勢洶洶，為保障數以千計出席活動的電影人、觀眾和工作人員安全，昨日大會宣布取消實體影展，網上活動則如期舉辦。