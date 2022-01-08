得獎後狂吃3餐加零食 姜濤自覺擁前世記憶與神奇密碼

【明報專訊】姜濤日前在叱咤頒獎禮冧莊奪「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」，他昨日到商台宣傳新歌《鏡中鏡》，透露得獎翌日見到什麼就吃什麼，吃是他人生第二重要的事。他回想去年初首次奪得這兩個獎後，面對很多質疑及攻擊聲音，他情緒好差，曾透過歌曲反擊，亦介意被指拍好多廣告不是歌手。現在他希望跟這些聲音共存，坦然面對自己。他的人生目標仍是買樓、退休及食，笑言可能明年退休。

姜濤昨日到商台接受《叱咤樂壇》謝茜嘉訪問，談到叱咤頒獎禮後如何慶祝？他說翌日MIRROR拍MV，他難得食足3餐，當是慶祝。他平日飲食會計住，特別拍MV的日子更加注意。平時食完正餐不會吃零食，那天他見到什麼就吃什麼，經理人花姐（黃慧君）都覺得他誇張。他說除了音樂，吃是他人生第二重要的事。

新歌《鏡中鏡》以姜濤自身經歷為背景，他事前寫千字文給填詞人小克交代他的歌曲構思。姜濤表示入行後不久已漸漸擔心日後的路好漫長，除可愛得意形象，還有很多面想大家看到。特別過去一年，他面對外界及自己好多質疑，年初首次在叱咤獲兩獎後，曾懷疑自己有什麼給觀眾；當時情緒好差，除內心及外界聲音，還有身邊發生的事，令他不知自己在做什麼。他覺得第一步需要解決的問題，是將真實的自己擺出來，無論大家是否喜歡，他都問心無愧。

透過《鏡中鏡》表達共存

姜濤稱去年攞獎後推出《Master Class》是關於反抗、反擊的歌，是在衝動、不成熟及很多情緒的狀態下完成。他本想《鏡中鏡》在《Master Class》後推出，透過歌曲以更強烈字眼反擊那些攻擊他的人。不過之後他想法改變，質疑聲音是無止境，不能一直對抗。如第一階段想解釋，第二階段是反擊，便沒有第三的共存。他希望透過《鏡中鏡》表達共存，帶着質疑聲音走下去。他自言沒有特別介意的聲音，說介意是被指拍那麼多廣告，不是歌手，種種類似聲音，令他開始質疑自己。幸好內心另一個自己叫他冷靜，一定有解決方法。他認為肯坦然面對自己，就能帶着笑容面對一切，面對不同聲音時也一笑置之。

望退休後大家記得姜濤

姜濤入行3年，自覺對藝人這身分有更多認同，作為藝人要有更多責任，不止在歌曲上，也要在生活上帶給大家更多信息。他稱歌迷一直為他們做很多善事，所以他們應做更多。他叫花姐讓他默默去做義工，希望用自己的力量影響更多人。除音樂外，做善事也是人生中重要的事。談到人生目標，姜濤說︰「買樓、退休、食，這些當然沒變！現在沒想幾多歲退休，人生沒什麼是一定，可能下年，說笑吧！」姜濤說現在沒什麼追求，但希望有天他離開這一行後，大家仍覺得姜濤是個幾好的藝人，會記得他的名字叫姜濤，而不是姜B，「姜B這名字帶給我很多，但想大家了解真正的自己。姜B也是我一部分，但3年來也攰了，希望由另一個自己去接手」。

「好想知前世是怎樣的人」

姜濤又提到從前不信前世今生，但最近開始研究佛學，覺得人與人之間要有緣分，他能走到今天這一步，不單靠自己努力，感到冥冥中得到某種力量幫忙，每首歌在最好時間誕生。他想知自己前世是怎樣的人，並自爆有一組奇怪密碼，「我這生有很多莫名其妙的記憶，如一直有一組密碼在心內，我所有電郵、銀行帳戶密碼都用這組數字。可能是我前世一直用的密碼，很神奇，我很想知」。姜濤還接受鄭裕玲（Do姐）錄音訪問，Do姐在社交網分享與姜濤合照，姜濤搭着Do姐膊頭影相。昨日商台門外聚集很多「姜糖」等候他。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com