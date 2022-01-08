馬浚偉做檢測證實無中招 劉德華拍片為港人打氣

【明報專訊】政府鑑於新冠病毒變異株Omicron來勢洶洶，日前宣布收緊防疫措施。身在內地的劉德華拍片為港人打氣，他說︰「這兩年疫情一直反覆，最近又有新變種病毒出現，導致很多地方再收緊防疫措施。我明白這段時間會令大家有一點不方便，但我相信大家為保護自己和家人，都願意做多一點點，在這段時間一定可以忍耐一下，一條心抗疫。我更加相信疫情一定很快會被控制，在此和大家一起互相鼓勵。為回復平常的生活，大家加油！」

港台普通話台女主持楊子矜於1月3日晚曾出席港區人大代表洪為民生日會，病毒檢測初步陽性，港台表示會嚴格按照衛生防護中心指引，安排整座廣播大廈進行深度清潔及消毒，亦安排3名曾於1月6日與該主持午膳的同事檢測。港台創作總監馬浚偉回覆傳媒時透露，知道有同事初步確診後，他於昨午2時到醫院做緊急檢測，5時許出檢測報告是陰性，感恩。他希望大家不要鬆懈，他打齊3針，包括兩劑科興及一劑復必泰，亦會每周抽深喉唾液及在家中檢測，保障自己、保障別人，這星期他不會返電台。他之後在社交網上載檢測報告相片。

鄧小巧昨日在社交網透露去年4月到加拿大探望男友白先生期間，他們都感染了新冠病毒。

鄧小巧分享確診經歷

鄧小巧想分享自己真實經歷，她說當時病徵是喉嚨有少少痕癢，去做檢測後確診，因她不是重症，如呼吸困難及心臟問題等，只需在家休息隔離10日。她的症狀是第一日肌肉痛、全身無力及頭重重；第二日開始喉嚨痛、有鼻水，但之前肌肉痛等情况開始輕微，白先生給她食大量維他命及普通紓緩感冒徵狀西藥；第三日無喉嚨痛、有鼻水，開始沒有少少嗅覺；第四日完全失去嗅覺及部分味覺，有鼻水同痰及少少咳。至第六日開始回復嗅覺。之後沒有大礙，第十一日如常外出。她稱病毒傳染力強，白先生很多認識的人及72歲爸爸都感染，慶幸症狀較輕。不過白先生有朋友的舅父有糖尿病感染後死亡。她想說病毒已兩年，不能在恐慌及擔憂中度過，做足措施，其他交給個天。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com