《原野游龍》史上首名奧斯卡黑人影帝逝世 薛尼波達逝世 享年94歲

【明報專訊】1964年,美國種族隔離政策仍未徹底解除,民權領袖馬丁路德金(Martin Luther King Jr.)拿下諾貝爾和平獎;時年36歲的薛尼波達(Sidney Poitier),亦在同一年憑《原野游龍》(Lilies of the Field),奪得第36屆奧斯卡最佳男主角,成為史上首名黑人金像影帝,而且直到38年後荷李活才有另一黑人影帝出現,昨日傳出薛尼波達以94歲高齡在洛杉磯寓所辭世後,由政界到演藝圈都紛紛致哀。

享年94歲的薛尼波達本是在世最年長的金像影帝,1927年在美國佛羅里達州邁阿密出生的他,是早產嬰,父母是來自巴哈馬卡特島的番茄農夫,到邁阿密賣貨時誕下他,成為七兄姊中的么兒。13歲輟學,打散工幫補家計;其後到美國發展,本想加入黑人劇團,卻因濃厚口音遭拒絕;到紐約後從電台節目苦練英語口音,並培養出獨特的聲線,成為他的標記。

選片審慎 權衡成就與使命感

薛尼波達1957拍攝《黑白金剛》(Edge of the City),與片中拍檔尊卡薩維堤(John Cassavetes)成為畢生朋友;翌年憑《逃獄驚魂》(The Defiant Ones)首次獲奧斯卡最佳男主角提名,片中他跟東尼寇蒂斯(Tony Curtis)合作,講述黑人與白人囚犯被鐵鏈鎖在一起,逃亡過程中,白人瞧不起黑人,並處處為難對方,黑人卻不計前嫌幫助他逃跑。6年後,薛尼波達以《原野游龍》捲土重來,並擊敗保羅紐曼(Paul Newman)等對手,登上奧斯卡影帝寶座。《原》片是低成本作品,卻大受歡迎,薛尼飾演協助德國修女在沙漠中建造教堂的工人。雖然薛尼稱帝寫下歷史,但直到2002年,才再有黑人演員刷新紀錄,丹素華盛頓(Denzel Washington)憑《邊緣特訓》稱帝,非裔女星荷爾芭莉(Halle Berry)則以《孽愛傷痕》封后,薛尼波達亦是該年的終身成就獎得主。

薛尼波達選片審慎,權衡個人成就與使命感,以求化解外界對非裔美國人的偏見和刻板印象,他主演的《月黑風高殺人夜》(In the Heat of the Night)曾奪得奧斯卡最佳電影,《桃李滿門》(To Sir, With Love)和《金龜婿》(Guess Who's Coming to Dinner?)亦先後入圍角逐最佳電影,是首名最有叫座力的黑人男星。他在《金》片扮演醫生,到白人未婚妻家中拜訪女方父母時,面臨跨種族通婚的偏見與挑戰;在《桃》片他則扮演到倫敦學校遇上頑劣學生的老師。《月》片薛尼扮演的黑人警察更是從影以來最著名的角色之一,講述南方工業家神秘被殺,白人探長在火車站拘捕黑人疑犯,發現對方真正身分是費城幹探,雙方一起破案,一白一黑警員克服種族主義歧見,保持冷靜沉着,並從誤解到合作,逐步找出真兇,此片亦為日後警匪片的冤家拍檔樹立典範。薛尼之後還拍了續集《神勇黑金剛》(They call me Mr.Tibbs)及《 黑金剛勇搗毒龍潭》(The Organization)。另外,他又曾當導演,拍攝了《黑虎》、《週末奇逢》等電影。晚年則演出過《通天神偷》及《狙擊職業殺手》等。有指他先後婉拒了《山水喜相逢》及《月黑高飛》等片的邀約,結果造就了接替他的摩根費曼(Morgan Freeman)兩度獲奧斯卡影帝提名。

《月黑風高殺人夜》導演表示心碎

薛尼波達1974年獲英女王伊利沙白二世封為爵士,1997年出任巴哈馬駐日本大使,之後還兼任駐聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO)大使。他2009年獲時任總統奧巴馬頒發美國平民最高榮譽「總統自由獎章」。他在洛杉磯寓所與世長辭的噩耗傳出後,巴哈馬總理戴維斯表示「深感悲痛」。拜登及奧巴馬兩名現任及前任美國總統亦發文致哀。丹素華盛頓在聲明中讚揚薛尼是紳士,「為我們所有人打開了關閉多年的大門」。《人鬼情未了》胡比高拔(Whoopi Goldberg)在社交平台留言,稱薛尼向大家展示摘星圓夢的勇氣。名嘴奧花雲費則寫道,「對我來說,大樹中的大樹已經倒下,他就是薛尼波達」。《月黑風高殺人夜》導演羅曼朱維遜(Norman Jewison)亦向美媒表示,知道他不適,對噩耗感到心碎,稱兩人自《月》片後成為好友,展開逾半世紀的友情,「他可能是我合作過最機智的演員」。

薛尼波達曾經歷兩段婚姻,並育有6名女兒,其中與首任太太所生的女兒Gina,2018年逝世,終年57歲。