《原野游龍》史上首名奧斯卡黑人影帝逝世 薛尼波達逝世 享年94歲

【明報專訊】1964年，美國種族隔離政策仍未徹底解除，民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）拿下諾貝爾和平獎；時年36歲的薛尼波達（Sidney Poitier），亦在同一年憑《原野游龍》（Lilies of the Field），奪得第36屆奧斯卡最佳男主角，成為史上首名黑人金像影帝，而且直到38年後荷李活才有另一黑人影帝出現，昨日傳出薛尼波達以94歲高齡在洛杉磯寓所辭世後，由政界到演藝圈都紛紛致哀。

享年94歲的薛尼波達本是在世最年長的金像影帝，1927年在美國佛羅里達州邁阿密出生的他，是早產嬰，父母是來自巴哈馬卡特島的番茄農夫，到邁阿密賣貨時誕下他，成為七兄姊中的么兒。13歲輟學，打散工幫補家計；其後到美國發展，本想加入黑人劇團，卻因濃厚口音遭拒絕；到紐約後從電台節目苦練英語口音，並培養出獨特的聲線，成為他的標記。

選片審慎 權衡成就與使命感

薛尼波達1957拍攝《黑白金剛》（Edge of the City），與片中拍檔尊卡薩維堤（John Cassavetes）成為畢生朋友；翌年憑《逃獄驚魂》（The Defiant Ones）首次獲奧斯卡最佳男主角提名，片中他跟東尼寇蒂斯（Tony Curtis）合作，講述黑人與白人囚犯被鐵鏈鎖在一起，逃亡過程中，白人瞧不起黑人，並處處為難對方，黑人卻不計前嫌幫助他逃跑。6年後，薛尼波達以《原野游龍》捲土重來，並擊敗保羅紐曼（Paul Newman）等對手，登上奧斯卡影帝寶座。《原》片是低成本作品，卻大受歡迎，薛尼飾演協助德國修女在沙漠中建造教堂的工人。雖然薛尼稱帝寫下歷史，但直到2002年，才再有黑人演員刷新紀錄，丹素華盛頓（Denzel Washington）憑《邊緣特訓》稱帝，非裔女星荷爾芭莉（Halle Berry）則以《孽愛傷痕》封后，薛尼波達亦是該年的終身成就獎得主。

薛尼波達選片審慎，權衡個人成就與使命感，以求化解外界對非裔美國人的偏見和刻板印象，他主演的《月黑風高殺人夜》（In the Heat of the Night）曾奪得奧斯卡最佳電影，《桃李滿門》（To Sir, With Love）和《金龜婿》（Guess Who's Coming to Dinner?）亦先後入圍角逐最佳電影，是首名最有叫座力的黑人男星。他在《金》片扮演醫生，到白人未婚妻家中拜訪女方父母時，面臨跨種族通婚的偏見與挑戰；在《桃》片他則扮演到倫敦學校遇上頑劣學生的老師。《月》片薛尼扮演的黑人警察更是從影以來最著名的角色之一，講述南方工業家神秘被殺，白人探長在火車站拘捕黑人疑犯，發現對方真正身分是費城幹探，雙方一起破案，一白一黑警員克服種族主義歧見，保持冷靜沉着，並從誤解到合作，逐步找出真兇，此片亦為日後警匪片的冤家拍檔樹立典範。薛尼之後還拍了續集《神勇黑金剛》（They call me Mr.Tibbs）及《 黑金剛勇搗毒龍潭》（The Organization）。另外，他又曾當導演，拍攝了《黑虎》、《週末奇逢》等電影。晚年則演出過《通天神偷》及《狙擊職業殺手》等。有指他先後婉拒了《山水喜相逢》及《月黑高飛》等片的邀約，結果造就了接替他的摩根費曼（Morgan Freeman）兩度獲奧斯卡影帝提名。

《月黑風高殺人夜》導演表示心碎

薛尼波達1974年獲英女王伊利沙白二世封為爵士，1997年出任巴哈馬駐日本大使，之後還兼任駐聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）大使。他2009年獲時任總統奧巴馬頒發美國平民最高榮譽「總統自由獎章」。他在洛杉磯寓所與世長辭的噩耗傳出後，巴哈馬總理戴維斯表示「深感悲痛」。拜登及奧巴馬兩名現任及前任美國總統亦發文致哀。丹素華盛頓在聲明中讚揚薛尼是紳士，「為我們所有人打開了關閉多年的大門」。《人鬼情未了》胡比高拔（Whoopi Goldberg）在社交平台留言，稱薛尼向大家展示摘星圓夢的勇氣。名嘴奧花雲費則寫道，「對我來說，大樹中的大樹已經倒下，他就是薛尼波達」。《月黑風高殺人夜》導演羅曼朱維遜（Norman Jewison）亦向美媒表示，知道他不適，對噩耗感到心碎，稱兩人自《月》片後成為好友，展開逾半世紀的友情，「他可能是我合作過最機智的演員」。

薛尼波達曾經歷兩段婚姻，並育有6名女兒，其中與首任太太所生的女兒Gina，2018年逝世，終年57歲。