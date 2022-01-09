【開箱】《0.1無罪真相 特別篇 新的相遇》 為電影版鋪路

【明報專訊】日本電視台熱中將劇集搬上大銀幕，而且不少拍成電影均大收旺場，如《跳躍大搜查線》、《律政英雄》、《神探伽俐略》等，近年則有《大叔的愛》及《信用欺詐師》；當中《跳躍大搜查線2：封鎖彩虹橋》收173.5億日圓（約11.7億港元），至今仍穩守日本史上本土真人電影最高票房。以往見劇集收視高，才順理成章開拍電影，不過近年收視一般仍會搬上大銀幕，好像已成慣例，例如《魯邦的女兒》兩季收視分別7.1%及5.7%，電影版去年10月上映，據報約收3.3億日圓（約2200萬港元）。平均收視7.8%的《解碼追兇》，電影版去年4月上映，進帳8.2億日圓（約5500萬港元）；至於《輪到你了》及《太太請小心輕放》的電影版，則分別收16.2億日圓（約1.1億港元）及11.9億日圓（約8000萬港元），不過不失。

杉咲花向松本潤拜師

《花樣男子》松本潤與《半澤直樹》香川照之合演TBS電視台劇集《0.1無罪真相》，講述日本刑事案件被判有罪機會率高達99.9%，律師深山大翔為被告爭取0.1%機會獲判無罪的故事。2016年及2018年先後推出兩季，錄得17.2%及17.6%收視佳績，電影版去年12月30日上映，截至本月3日，上映5天累收近10億日圓（約6700萬港元），成績不錯。《0.1無罪真相》電影版開畫前一天，TBS播出約兩小時特備劇《0.1無罪真相 特別篇 新的相遇》，香港觀眾亦可透過MyTV SUPER收看。

《0.1無罪真相》特備劇講述佐田篤弘（香川照之飾）接任斑目律師行新任社長，獲邀擔任電動車集團法律顧問，承諾讓會長若月昭三（石橋蓮司飾）的孫女河野穗乃果（杉咲花飾）到律師行工作。後者剛考獲律師執照，祖父希望她成為有「錢」途的民事律師。她接下的首宗案件是男子大島浩二（兒嶋一哉飾）涉嫌盜竊女性內衣，大島否認指控，河野穗乃果卻勸對方認罪，大島決定更換律師，改為委託深山大翔（松本潤飾）辯護，後者前往氣仙沼找證據，不忿被搶去工作的河野全程跟着深山。河野目睹深山如何替大島脫罪，大為佩服，到斑目律師行工作，並立志成為深山的徒弟。

被視為下屆市長候選人的岡部康行受賄被捕，他否認犯案，被指行賄的商人卻已認罪。深山和佐田拜訪替行賄商人辯護的南雲恭平（西島秀俊飾），發現南雲似乎與檢察官私下勾結，深山誓要找出真相，替被告脫罪。

追求真相的律師

《0.1無罪真相》首兩季女主角分別是榮倉奈奈及木村文乃，特備劇換上杉咲花，她化身熱血「富三代」新紮律師，沉迷漫畫；此劇利用偷竊內衣案，介紹杉咲花出場，道出她崇拜松本潤的原因，過程簡單利落兼充滿笑料。松本潤自言只想知道真相，杉咲花依然是偷竊內衣案的負責人，於是松本潤查案時大條道理要杉咲花負責所有開支；兩人的師徒關係，亦會延續到電影版，據報榮倉奈奈雖然沒亮相特備劇，但會演出電影版。

另一方面，特備劇帶出西島秀俊飾演的反派角色，他與松本潤同樣是刑事律師，但價值觀與做事方式不同，形成對比。特備劇還提到西島秀俊有一名養女，養女親生父母的死似乎與西島秀俊有關，謎底亦會在電影版解開。

據悉《0.1無罪真相》特備劇在日本錄得13.9%收視，足證不乏捧場客；松本潤的角色設定，比起一般充滿正義感的律師角色更加討喜。他有許多堅持，只為追求真相，所以會認真聆聽被告及證人的供詞，他認為真相比委託人的利益更重要。劇中指出大部分刑事律師都會勸被告認罪求減刑，但深山的目標是無罪釋放，積極尋找不合邏輯之處，對任何細節都不放過，認真而執著。

以輕鬆手法講嚴肅話題，是此劇的魅力所在。松本潤與香川照之經常在劇中一唱一和，帶動搞笑氣氛，譬如松本潤在一封偽造的信件中找到錯別字，會大講食字笑話，在旁的香川照之跟着附和，像日本表演藝術「漫才」（日本一種喜劇表演形式）一樣，香港觀眾要多花耐性融入這種風格，但暫未知電影版何時在港上映。