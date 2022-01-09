《闔家辣》呂爵安袁澧林扮情侶 鄭中基梁詠琪做鬥氣夫妻

【明報專訊】吳君如、鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）及袁澧林合演賀歲片《闔家辣》，日前拍攝宣傳海報，片中各人關係曝光。鄭中基與梁詠琪是對鬥氣夫妻，有兒子Edan，袁澧林演Edan的女友。

當日是眾演員完成電影拍攝後相隔數月再聚，顯得心情興奮，吳君如、梁詠琪與Edan見面便一齊唱《萬水千山總是情》，唱得興起時更手舞足蹈。Edan在海報中不離搞笑本色，被吳君如及袁澧林「糟質」，成為家人「磨心」；鄭中基與梁詠琪戲中有不少搞笑鬥戲場面。

梁詠琪在拍攝海報前一晚在家親手做蛋糕，之後帶到拍攝現場給大家品嘗，她說：「是榛子車輪泡芙，自己喜歡吃，女兒亦很愛吃。」Edan表示現在沒節食或戒口，「現在狂食，沒理太多」。袁澧林稱也懂做蛋糕。梁詠琪跟她說有時間可以做一個給大家吃，並笑稱她戲中的兒子Edan很嘴饞。袁澧林笑言：「他很難湊，不過我都湊得掂。」

梁詠琪再代入戲中媽咪角色，說對袁澧林這個新抱「流晒口水」，「這樣的好女仔很多人爭」。她對Edan說：「上進些，我很喜歡這個新抱，通常帶畀媽咪過目的女生，媽咪說得便得。」

娛樂組

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