疫下照開揮春展 蔡瀾：開心就有健康

【明報專訊】去年臨近農曆新年，蔡瀾於書店內首辦他親手寫的揮春展，外間反應熱烈。今年他再接再厲，昨日和今午親臨書店即席揮毫，不少書迷購買他的賀年揮春和索取新書簽名，他們盡量保持適當社交距離，影合照和交談均有戴口罩。

雖然近期爆發第5波疫情，為避免人群聚集，大部分活動或演出都宣布取消，但年屆80歲的蔡瀾不太擔心，稱沒想過取消揮春展，他笑說：「我活到80歲人仍未戒煙、戒酒，都是想做就做，因為覺得做人只要日日開心；開心就有健康，沒有什麼事好驚，人唔開心反而即刻死！我還有願望，可以娶多兩個老婆，有二奶、三奶更好。講笑！」他分別寫「食得是福」和「有酒有肉」揮春，寓意疫下不忘繼續享受人生。

新書題材考慮寫「百年瘟疫」

蔡瀾去年出版兩本著作，未構思今年新書寫作題材，笑稱或考慮寫「百年瘟疫」，因回顧人生中從未經歷如此漫長和嚴重的疫情，他說：「我一早講過，這疫情不簡單，不會短短一年就消失。自問向來好緊張個人衛生，常記住戴口罩小心防疫，所以也不擔心現場人多。新年都是約些老朋友在家見面聚會，減少外出。也有想過約老友倪匡，可是他行動不便，所以近期少見面。」他盼疫情盡快過去，可以出埠旅行。

記者：林蘊兒