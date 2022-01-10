爆林盛斌嘲某男歌手戴黑超無人識 C君講名被消音 口形泄密

【明報專訊】無綫J2台創意總監C君（鄭詩君）伙農夫拍檔陸永、林盛斌（Bob）及麥美恩，主持J2節目《各位觀眾4條傾》。最新一集他們分享出席大型頒獎禮時遇過的趣事，C君大爆Bob非常重視在大合照時的企位，又會在頒獎禮綵排時留意歌手有沒有戴黑超。C君笑說︰「阿Bob話：『呢個已經唔認得個樣啦，仲戴（黑）超？』」陸永取笑Bob有本簿記下哪個藝人戴黑超，C君隨即模仿阿Bob說︰「哦，原來這個叫XXX。」C君說出名字時雖被節目組消音，以「嘟」聲代替，但因鏡頭拍住C君大頭，從他的口形可估到所說的名字，發音跟伍富橋相似。其後C君重申自己認得「XXX」，只是Bob不認得他。

有歌手成功攝位 企陳奕迅旁

農夫又爆料，稱某年在頒獎禮影大合照時，有人擅自調位，即使被場務鬧，對方由第6行慢慢走到第4行，最後更站在陳奕迅隔籬。他們將這名歌手的名字寫在白紙上，Bob和麥美恩看過後非常驚訝。

陸永稱有次參與頒獎禮綵排，看見沿路有燒焦的黑色物體，便追出去查看，發現黑色物體原來是從某男歌手溶了的鞋底甩出來，他說：「佢愈行愈矮，那時他穿了很厚的鞋，而且不是兩對鞋一齊溶，搞到一邊高一邊低。」

娛樂組

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