【開箱】《華燈初上2》 兇手未明 再添受害者

【明報專訊】多得影視串流平台競爭激烈，急需原創劇集或電影吸引訂戶，造就沉寂了一段時間的台劇踏上國際舞台，雖未如韓劇《魷魚遊戲》般熱爆全球，但對提升製作水平而言，起到積極作用，去年11月底在Netflix上架的《華燈初上》已是一例，走華語劇少觸碰的懸疑推理路線，登上本港熱播榜首。第2季上月30日推出，直到前日，才被韓國真人騷《單身即地獄》踢走，昨天位列第3。

揭開死者不為人知一面

討論第2季內容之前，先重溫上季劇情；《華燈初上》講述1988年台北日式夜總會「光」，媽媽生「Rose」羅雨儂（林心如飾）與「Sue」蘇慶儀（楊謹華飾）同甘共苦，卻為一個男人爭風吃醋，出現謊言、背叛、猜忌，跟旗下一群風情萬種小姐之間亦有千絲萬縷的愛恨情仇。上季用了8集時間鋪陳到底誰遇害，並交代各人物關係，到結局一集才揭開陳屍荒野的是Sue。留下懸念是她的仇家不少，包括跟Rose同時戀上才子編劇江瀚（鳳小岳飾），最後翻臉；Sue和大學生何予恩（張軒睿飾）有私情，後者又與「光」的小姐愛子（郭雪芙飾）是同學，引發出三角關係。另外，旅台日商中村是「光」的熟客，店中「老小姐」阿季（謝瓊煖飾）暗戀他，中村鍾情的卻是Sue，兩人更準備結婚一起返回日本，跟Sue素有嫌隙的阿季積怨更深。店中另一小姐百合（謝欣穎飾）戀上牛郎亨利（王柏傑飾），後者甜言蜜語迫使百合成為販毒中介，被Sue撞破，威脅報警後收下所有毒品。

上季內容圍繞誰是死者，吸引觀眾追看下去；來到第2季，觀眾自然想知道誰是真兇，但製作之初已訂定3季合共24集，所以真兇必定留待第3季最後8集才揭盅，那麼第2季劇情會拖沓嗎？按照懸疑推理題材定律，若拖拖拉拉，觀眾會失去興趣，尤幸此劇設定在日式夜總會，人流複雜，又牽涉女人的恩怨情仇，可供發揮之處甚多。第2季主要揭開死者Sue是怎樣的人，很大程度甚至掀開上季她溫柔又善解人意背後的陰暗面。她收起百合的毒品，不但插贓Rose家中，更向身在獄中的義弟馬天華（霍建華飾）提出，要求他出獄後要舉報Rose，怎料Sue逝世，馬獲釋後即視Rose為復仇對象。

第2季也揭開Sue對於江瀚稱寧願選已分手的Rose，也不要跟她在一起而耿耿於懷，懷疑Sue就是寄告密情書揭開江瀚與女星蕭婉柔（任容萱飾）有私情的關鍵人物。Sue的母親蘇美玉（王靜瑩飾）也在第2季登場，揭開Rose的兒子子維，生母實屬Sue。事緣蘇美玉是朱文雄的情婦，並成為Rose娘家的鄰居，因此Sue和Rose自小相識，既是同學亦是摯友。Sue被朱文雄性侵後懷孕，並到高雄投靠已離家出走跟男友吳少強同居的Rose，後者一力承擔，勸對方不要墮胎，並認做子維的媽媽，Sue反成為親兒的乾媽。另一方面，Sue準備嫁到日本之前，把自己的股份分給季、百合、花子及雅雅等幾名「光」的小姐，讓Rose跟Sue大吵一場，更幾乎用煙灰缸砸對方的頭，遭何予恩撞破方阻止流血衝突。

疑似兇手曝光 徐若瑄戲分不多

第2季另一條線是上季對Rose頗有好感的兇案刑警潘文成（楊祐寧飾），搬到前者樓下居住，尋找線索，又跟蹤Rose去向。跟潘文成交情不錯的檢察官葛志浩（修杰楷飾），卻繞過他到Rose寓所蒐集有關毒品的證據，而且有一幕交代葛志浩跟亨利（讓百合販毒的牛郎）似乎有交情。第2季尾聲指兇手來回台北和新店等多個地方，警方懷疑在孤兒院長大的江瀚跟Sue的死有關，曾邀請他到警署調查。江瀚後來從錄音機發現一段女聲說：「怎麼辦我不是故意的，她死了嗎？」他約了Rose見面，卻在途中被汽車高速撞倒，最後一個鏡頭是從車中倒後鏡看到肇事司機一雙眼睛，疑似是潘文成的刑警下屬阿達（章廣辰飾）。

台灣觀眾在第2季上架後開始熱烈討論誰是兇手，尤其尾聲疑似阿達開車欲撞死江瀚；不少人認定上季遭流氓性侵的「光」小姐花子（劉品言飾）跟阿達是共犯。阿達鍾情花子，眼看她被流氓擄走而愧疚不已；加上第2季交代了Sue曾向花子表示，後者被性侵一事已傳開去，勸她離開「光」，也成為殺人的動機。

另外，第2季有眾多新角色登場，除了蘇媽媽外，還有「光」的對手、新開張夜總會Sugar的變裝媽媽生寶寶（吳慷仁飾）；Sue遇害當晚，他目睹有人出入「光」，並曾落口供。吳慷仁向來好戲，今次演變裝媽媽生更加搶鏡。值得一讚是《返校》王淨扮演少女Rose，不但外形漂亮，演繹刁蠻、硬朗，還是撒嬌或受了委屈，都有不同層次，前途無量。捲入王力宏離婚風波的徐若瑄，亦在第2季粉墨登場，扮演「光」之前的老闆瓊芳，因為賞識旗下小姐Sue，把店轉讓給她；徐若瑄在劇中戲分有限，而且造型蒼老，角色其實可有可無。

《華燈初上》兩季16集狗血難免，瑕疵也不缺，據說第3季下月9日會上架；待真兇揭曉，可再總結討論。