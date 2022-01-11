金球獎遭杯葛圖「洗白」《犬山記》大捷 亞非裔跨性別演員齊得獎

《西城故事》奪最佳電影，女主角麗素施嘉（右）首次提名亦一擊即中，以20歲之齡封后，在得悉獲獎的片段中更激動落淚（圓圖）。

【明報專訊】去年受種族歧視、賄選等醜聞影響，荷李活外國記者協會（HFPA）主辦第79屆金球獎頒獎禮，昨在業界杯葛聲中改為閉門舉行，沒有明星行紅地氈，亦沒有電視台直播，僅透過社交媒體公布賽果。新西蘭女導演珍甘比恩（Jane Campion）憑《犬山記》包辦戲劇類最佳電影及導演等3獎，成為大贏家；《王者世家》黑人男星韋史密夫（Will Smith）首次稱帝、韓劇《魷魚遊戲》吳永壽首奪最佳男配角，MJ露芝姬絲（MJ Rodriguez）更憑《紐約萬花筒》成為首位登上視后的跨性別者；得獎名單「政治正確」，被指有「洗白」之嫌。

《洛杉磯時報》去年揭發HFPA有財務、操守、歧視及賄選等問題，87名會員全無有色人種，更被指「太白」欠缺多元聲音，引起軒然大波，影視界發起抵制行動，《甜心先生》湯告魯斯（Tom Cruise）退回3座金球獎以示抗議。HFPA上月公布提名名單，趁機宣布改革，包括增加21名新成員（大部分是非裔或亞裔人士）回應訴求；然而業界繼續杯葛頒獎禮，美國NBC電視台放棄直播權，今屆獎項只好閉門頒發，僅《未來戰士》阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）及《月光光殺清光》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）透過錄影片段，前者負責介紹最佳電影的入圍名單，後者表揚HFPA的慈善工作。

珍甘比恩史上第3名金球女導演

賽前獲7項提名的《犬山記》，除了捧走戲劇類最佳電影及導演，高迪施米麥菲（Kodi Smit-McPhee）首奪最佳男配角，包辦3獎成為大贏家，亦令珍甘比恩繼《恩桃》芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）及《浪跡天地》趙婷後，成為史上第3名金球女導演。另一方面，金像大導史匹堡重拍經典《西城故事》（West Side Story）贏得音樂或喜劇類最佳電影；憑全球試鏡奪得女主角的20歲麗素施嘉（Rachel Zegler），一擊即中封后，同片的亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）亦贏得最佳女配角。若以得獎數目計算，可說跟《犬山記》平起平坐。

未知是否讓今屆得獎名單更顯「多元」，除了珍甘比恩首奪最佳導演，美籍非裔男星韋史密夫第6次提名金球獎，終於憑《王者世家》扮演一力栽培網球壇傳奇威廉絲姊妹的父親角色，擊敗《犬山記》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）、《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）查維爾巴頓（Javier Bardem）、《馬克白》（The Tragedy of Macbeth）丹素華盛頓（Denzel Washington）及《天鵝之歌》（Swan Song）馬亞沙拉亞里（Mahershala Ali）等對手，初次戲劇類贏得影帝。

《魷魚遊戲》吳永壽奪男配角獎

最佳外語片獎落入日本導演濱口龍介執導的《Drive my Car》，由西島秀俊主演及改編自村上春樹同名短篇小說；Netflix韓劇《魷魚遊戲》也帶挈飾演「絕症阿伯」的77歲男星吳永壽，首次贏得最佳電視劇男配角，亦是首齣韓劇揚威金球獎，齊為亞洲影視界爭光。吳永壽接受韓媒訪問時表示：「這是我人生第一次想要對自己說，我是個很不錯的人。」

除了亞裔和非裔演員得獎，美劇《紐約萬花筒》主角MJ露芝姬絲亦以跨性別人士身分首次贏得視后，亦是少數透過社交媒體發表致謝辭的藝人：「多謝（金球獎）送我生日禮物，亦為更多擁有天賦的年輕人，打開另一扇大門，讓他們看見更多可能。」剛於上周五（7日）慶祝31歲生辰的MJ說。《西城故事》出爐影后麗素施嘉亦透過社交網致謝辭，稱3年前同一天獲得《西》片角色，3年後又榮膺影后，覺得生命很神奇。

琦溫絲莉（Kate Winslet）雖憑《東城夢魘》再封視后，米高基頓（Michael Keaton）亦以《毒癮》榮膺視帝，然而兩劇在最佳迷你影集的競賽中，均敗於《月亮喜歡藍》導演巴利鎮堅斯（Barry Jenkins）自編自導的《地下鐵道》，故事講述19世紀黑奴逃亡以爭取自由的動人故事，贏得今屆金球獎，格外有象徵意義。

（第79屆金球獎頒獎禮）