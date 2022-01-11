禁晚市堂食帶挈收視 無綫《東張西望》25.9點稱冠

【明報專訊】無綫昨天公布上周（1月3日至9日）三台直播收視，未知是否受政府收緊防疫措施影響，由1月7日起禁晚市堂食，娛樂場所關閉，為期14日，因而多了市民留家看電視，周六（8日）及周日（9日）的無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》平均收視錄得23.1點（約151萬觀眾）與24.8點（約162萬觀眾），較元旦多了逾36萬人次觀看。

至於《東張西望》成為上周最高收視節目，平均收視25.9點（約169萬觀眾），這集內容包括有自稱是「活菩薩」的婆婆，被指打幾個噴嚏即有4位菩薩「上身」幫人趨吉避凶，「佛門警訊」創辦人翁靜晶找出「活菩薩」婆婆呃人的破綻。

由何廣沛與陳曉華擔大旗的《異搜店》收視同樣不俗，平均收視22.3點（約146萬觀眾），比對上一周的19.7點高。《愛上我的衰神 》也錄得升幅，平均收視點17.7（約115萬觀眾），比之前的15.9點高。

ViuTV收視同樣錄得升幅，周日播出的《Chill Club》平均收視由2.1點升至3.4點（約22萬觀眾）。《膠戰S2》則由2.5點升至3.8點（約24萬觀眾）。

娛樂組