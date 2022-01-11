《造星IV》女團明公布名單 網民叫「前夫」準備復仇

【明報專訊】ViuTV《全民造星IV》開宗明義組女團，冠軍邱彥筒（Marf）、亞軍沈貞巧（Gao）及季軍許軼（Day）穩佔女團三席位，有關團名與團員人數與名單傳聞多多，昨日ViuTV正式公布於1月12日（周三）舉行記者會公布詳情。ViuTV的facebook專頁上載黑底橙字的照片，寫住「HOLD YOUR BREATH」，舉行日期為1月12日晚6時半，會有多個社交平台同步直播，見證女團的誕生。

記者會在尖沙嘴海港城的觀景台舉行，有香港景色作背景。該帖文又寫道：「耀眼新星即將劃破星空，邀請您一同迎接這一道亮麗光芒。」有揣測《HOLD YOUR BREATH》是頭炮歌曲。網民期待女團誕生，最搞笑是有留言：「一眾『前夫』準備復仇。」又有建議開「我老公娶咗女團導致婚姻破裂關注組」。不過，更多網民關心團員名單，之前有傳共8名成員，除三甲外，會加入蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、35歲李芯駖、蘇芷晴（So Ching）及王家晴（Candy）。至於女團名稱有傳是「Collar」，C字倒轉而成的領帶狀做標誌。

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