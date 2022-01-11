考獲跆拳道黑帶 開拓「打女」之路 陳曉華視袁詠儀榜樣 盼成出色演員

【明報專訊】港姐及華姐雙料冠軍陳曉華（Hera）獲無綫力捧，卸任至今不乏機會，在劇集《異搜店》初嘗「女一」滋味。縱使一路上曾哭過、跌過，自我質疑，但Hera從未放棄，自知仍有很多不足之處，希望不斷努力改善、進步，能得到觀眾的讚賞。考獲跆拳道黑帶的她，有意向「打女」之路進發，又大讚師姐袁詠儀，充滿個性，做戲又好，盼有日能像對方成為一個出色演員。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

入行短短3年便有機會擔任女主角，Hera直認心情又驚又喜，3個月的拍攝過程很深刻，得着很多，「感覺像以前讀書考試，由開頭考很低分，到今次給自己評分及格，很有滿足感。其實拍攝初頭很緊張、很大壓力和繃緊，完全放鬆不到，有時做得不好監製會指導我幾句，何廣沛和其他演員覺得我EQ很高，好像打不冧。其實我都有被打冧過，聽完一些說話後會不斷質疑自己，問自己是否適合演戲？會否演來演去都好像《迷網》那個樣子，不懂進步等等」。

為不想影響拍攝進度，Hera一直強忍眼淚，直至有一場戲，對自己表現很失望，在放飯時終按捺不住淚水，衝去廁所喊，所有負能量隨着眼淚釋放出來，她跟自己打氣說：「不可以再不行。」這次的情緒抒發，讓Hera在之後的拍攝中輕鬆很多，學懂享受。

幸獲前輩指點

Hera入行至今已拍了6套劇，其中3套已出街，雖然演戲經驗尚淺，仍有不少進步空間，但由《迷網》到《七公主》，見到Hera努力改善，令觀眾改觀。回想處女劇《迷》演出被網民狠批，演技生硬且有黐脷筋情况，Hera承認當時很大打擊，很害怕，害怕不知道怎樣改善，「但很幸運《迷》劇推出時，我拍緊《異》，同劇拍檔及前輩都很照顧我，他們看完《迷》劇會指出我的問題，再教我去改，覺得我是一個很幸運的BB」。

除汲取別人意見外，Hera也有下苦功，拍《迷》劇時完全就像在迷宮入面，找不到正確方向。此後開始多留意別人是如何拍戲或準備一場戲，從中偷師找出適合自己的方法，例如拍《七》劇時，為角色培養情緒，埋位前她會獨處休息，不再嘻嘻哈哈。至於常被提到的咬字問題，Hera試過咬木塞練習、找唱歌老師及言語治療師改善發音，但最有效的方法都是在講對白時，提醒自己要慢慢講。

改愛哭「哽耳」陋習

面對網民無情狠批，Hera透露沒有很不開心，反而會想快些做好一點，得到大家的讚賞，「每個讚賞對我來說都是強心針。我覺得最大的影響，一定是質疑自己，並非別人的評論。別人的評論無論好與壞，都會視為動力。以前我是一個喊包，遇到什麼問題都喊了先，但喊完問題依然存在。現在已很少喊，只想盡快把問題解決，再去處理自己的情緒」。

Hera笑稱抒發情緒最有效的方法就是食雪糕、薯條和甜品，「食甜品真的可以將我所有憤怒、傷心和負面情緒瞬間撲熄」。自知仍有很多不足之處的她稱，首要改善不要那麼容易緊張，《異》劇後自覺已有所改善，感覺不只是講對白和完成工作，是想演好角色，還有咬字也要再練好些，她笑說：「我現在開設YouTube頻道，剪片時終發現自己發音有幾咁衰，真的很『哽耳』，要盡快改善。」

不斷裝備自己

對於公司近年有不少新晉小花彈出，如何突圍而出？Hera表示樂於學習不同東西，大家可能覺得她是斯文港姐，其實她演惡、衰格角色都可以，還對打戲很感興趣，「其實我已裝備了很久，除了熱愛運動外，亦考獲跆拳道黑帶，若角色需要，要我剪短頭髮都無所謂」。她很欣賞師姐袁詠儀，性格樂觀又充滿個性，做戲又好，希望有日能成為像對方那麼出色的演員。

否認「收兵」 拍拖揀圈外人

談到感情狀况，單身的Hera否認與舊愛狄易達舊情復熾，雙方一直都是很好的朋友。相信一見鍾情的她，目前還是事業為上，把注意力放在工作。問到擇偶條件？Hera說：「下個對象我希望是以結婚為大前提，要專一、搞笑，還有成熟可靠，比我大15年也可接受，同齡就不好了。還有千萬不要太靚仔和有桃花眼，最好願意陪我一起看我演的劇，能給我意見。（豈不是要圈中人？）不行，我想另一半是圈外人，因為我想知道圈外的事。」

另外，有報道指她愛「收兵」，Hera大感無奈，稱絕無此事，自認男仔頭性格，絕對是兄弟派，若不喜歡對方會明確表達，不會發出錯signal。

場地提供：Urban Coffee Roaster

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