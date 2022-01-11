張天賦「逛超市」成熱話 馬米高孖人妻抽水惹網民「食花生」

馬米高跟人妻逛超市扮被偷影。（網上圖片）

【明報專訊】張天賦（MC）近日連環爆緋聞，先有他MV女主角《全民造星IV》鍾卓穎（Ash）爆出跟台灣老公離婚，繼而發現MC曾與Ash逛超市，捲入對方的離婚風波。事後MC承認與Ash逛超市，稱跟對方是普通朋友關係，強調現時單身。

之後MC再被爆跟另一MV女主角陳濬樺（Santis）逛同一超市，有傳女方與網紅熊仔頭秘婚，同樣是人妻。有網民在Santis的Instagram留言：「還我MC！」緋聞主角Santis與MC暫時沒有回應。

MC跟不同女伴逛超市惹網民議論，「逛超市」成網上熱話，身在美國修讀戲劇的馬米高也緊貼香港娛樂圈消息，他上載逛超市扮被偷拍的照片，寫道：「MMG被爆孖美國人妻行超市。」網民留言：「呢鋪捉到正，叫東張西望嚟，你準備同公眾交代！」東方昇也在社交平台發帖，「全港男士放心，我唔會同你老婆行超市」。

Serrini稱八卦別人私事無品

Serrini在社交網分享個人MV消息，有網民留言問會唔會一齊去超市買餸慶功？Serrini回覆：「去邊都係自由，八卦人哋私事就唔夠good taste。」有網民讚她的回覆簡而精，是真高手、真博士，有修養。

娛樂組