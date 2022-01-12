ERROR肥仔新歌搵鮑起靜做阿媽 193出資邀林明禎拍MV無得自肥

【明報專訊】男團ERROR隊長梁業（肥仔）與成員郭嘉駿（193）不但同年同月同日生，今次還同一時間出新歌，趁本周五（14日）生日各自推出新歌《Dear Mama》和《再次Puppy Love》，可算是另類「兄弟的浪漫」。肥仔希望憑歌寄意，多謝父母及經理人黃慧君（花姐），又笑稱姜濤有首《Dear My Friend,》，希望能叨對方光，MV更找來影后鮑起靜飾演媽媽一角；193表示自己出資邀請「大馬女神」林明禎擔任MV女主角，但礙於在校園拍攝，故親熱鏡頭欠奉，未能「自肥」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

即將踏入32歲的肥仔和193，笑稱雖年紀不輕，但對比部分MIRROR成員都尚算年輕。問是否特別安排在生日當天出新歌？他們表示原定去年底推出，但覺得既然爭不到獎，不如改於今年生日出歌，因別具意義，豈料推出前又遇到阻滯，撞正公司女團出道，最後女團讓路，他們笑說：「我們始終是大師兄嘛，聽聞女團原本在我們生日當天出道的，跳住舞賀我們！」

兩人的新歌風格和內容很不同，193繼續以愛情為主題，亦是他第二次為自己歌曲填詞，直言修改了無數次，才有現在的最終版。他笑稱上次的歌曲《睡到三點》目標是打動MK妹，但不成功，所以今次寫得正常少少，打算衝擊唱作人。肥仔聞言笑說：「但你難爭贏林家謙喎！」193稱兩人風格不同，他都是才華型歌手。

肥仔憑歌寄意答謝父母

肥仔的《Dear Mama》是送給媽咪，當中講述親情，他表示年紀愈大，對「離開」的感受愈深，希望憑歌寄意答謝父母，經理人花姐亦可代入當中，感謝對方照顧，從而令他們成功。肥仔笑稱姜濤的《Dear My Friend,》奪得「我最喜愛的歌曲」，希望能叨對方的光，將來大家搜尋「Dear」就會留意到他這首歌；至於「Mama」就希望學盧瀚霆（Anson Lo）登上韓國頒獎禮MAMA舞台。193提議說：「下次不如直接叫《姜濤Mama》，別人搜尋姜濤就會見到你首歌。」

193校園拍攝只可碰手仔

兩人的新歌MV分別請來影后鮑起靜（鮑姐）和「大馬女神」林明禎擔任女主角。肥仔說是透過製片邀請鮑姐，起初擔心對方不認識他，但沒想到見面時，鮑姐居然講得出他是肥仔，還識ERROR，且非常友善。193搭嘴說：「是否見到你是肥仔，所以才叫你肥仔？」193透露今次是自己課金邀請林明禎演出，但因為在母校拍攝，校長不接受有任何身體接觸，連頭貼頭都不可以，所以不能自肥，「我是有少少嬲的，但都要接受，現在最多都是碰碰手仔；我想有咀嘴戲的，下次要到時鐘酒店拍攝」。193又被肥仔爆拍攝時嬲了導演，因導演拍193只用了10分鐘，但拍林明禎就拍足一小時。193透露該場戲是林明禎穿短裙跳舞，現場所有男工作人員都舉起電話狂拍，冷落了他，「我無後悔，就是想藉住這個MV吸引多些男觀眾」。

場地：ohm industries（深水埗）

化妝：Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku @ Chic Private I Salon

服裝：Clot×Levi's

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