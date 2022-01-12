迎接《造星IV》女團誕生 老婆關注組成立分支「前夫反擊戰」

【明報專訊】ViuTV《全民造星IV》的女團今日（12日）誕生，記者會上公布團名與團員名單受矚目，特別是去年7月在facebook成立專頁至今逾35萬成員的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，昨日正式作出相應行動，宣布成立分支「前夫反擊戰」專頁；截至晚上8時，成員人數增至1.6萬。「前夫反擊戰」的介紹寫有「3年啦，3年啦，大家都忍辱負重咗3年啦！係時候啦！前夫們出擊啦！」

創立人RC開心有靚女睇

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」創立人RC接受《明報》電話訪問，他稱這個月以來很多人出post討論今日出世的女團，似跟這個group有關，但又似無關，為此他跟其他管理人商量成立新群組。由於他管理現時的關注組已很忙，自己似老了10年，故新群組由另一名管理員Kent負責；RC稱對方由《造星IV》開始已每集緊貼，論熟識程度，他最適合不過。至於群組名稱會否待團名公布後更改會由對方決定，不會是「XX關注組」，因為現在太多關注組了。

問RC最喜歡《造星IV》哪人？他笑說：「我老婆！當然三甲也很好，但我跟同事最欣賞Candy。」問他有否擔心追女團令老婆呷醋？他稱老婆已表態，只有Candy可以跟她分享「前夫」，但家中牆壁仍全屬姜濤擁有，他個人最支持的是Dee哥（何啟華），至於Candy只會在心中。對於女團誕生，RC稱是好事，大家有靚女睇！

ViuTV公開成員身體部位

ViuTV昨日在社交平台發放9條短片，其中8條短片中局部特寫女團成員的身體部位，頸、耳、肩、腿、腰與手臂等，引來網民猜短片主角是誰。有網民憑短片見頸紋，認定35歲的芯駖是8名成員之一。

娛樂組

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