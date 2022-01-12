遇事不敢嗌交 姜濤睇吵架短片當發泄

【明報專訊】姜濤接受商台《早霸王》訪問，節目中似反客為主，他訪問森美與小儀。有網民投訴稱姜濤少機會說話，但姜濤似樂在其中，因他喜歡熱鬧。姜濤稱小時候少聽歌，睇偶像多。問最影響他的音樂人？姜濤稱是自己影響自己，因當時少朋友，他跟自己做朋友，鼓勵與啟發自己。現在不同類型的歌也會聽，剛在聽張天賦（MC）的歌。

鍾意睇婆媽鄉土劇

姜濤要在節目分享一個秘密，自爆喜歡上網睇吵架短片，並會在家中播放，覺得好熱鬧。他坦言以前遇事不敢嗌交，在家中播吵架短片當發泄。森美介紹姜濤睇有關蘭桂坊吵架的短片，但姜濤有要求，喜歡片段是從零開始睇。姜濤又透露喜歡看婆媽鄉土劇，工作中場休息時會播這些劇看，覺得好笑，令他可以放空與傻笑。他又自爆喜歡照鏡，每次照鏡會先留意鼻毛有沒有長出來。姜濤稱喜歡跟同輩玩彈額頭，節目中他跟主持猜拳輸了受罰，被小儀彈額頭。

姜濤曾表示今年會多做義工以回饋社會，「姜糖」先行動，日前香港失明人協進會在facebook專頁感謝姜濤與姜糖，讓視障人士為姜濤的postcard製作點字，掙取收入之餘，亦為postcard增添意義。

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