狄維莊遜網上吸金力不敵C朗

【明報專訊】據社交媒體營銷公司Hopper HQ公布數字顯示，去年全球經濟雖受疫情影響，網上商機卻有增無減，尤其名人明星透過社交媒體Instagram（IG）代言廣告的收益，2021年不跌反升，坐擁3.88億IG追隨者的曼聯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）榮登網上吸金王，一篇IG帖文可賺取160萬美元（約1248萬港元），《紅色通緝令》男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）僅以8萬美元之差屈居亞軍。

曾被美國財經雜誌《福布斯》選為荷李活最賺錢男星的狄維莊遜，前年當選網上吸金王，去年被C朗取而代之，見證網絡世界變化迅速。根據Hopper HQ統計，C朗不單是全球最多人追隨的IG用戶，透過IG賺取的代言酬金亦是世界之冠，每條帖文可獲利160萬美元（約1248萬港元）。反觀狄維莊遜的IG追隨者雖然比C朗少1億（約2.89億人），但網上代言費亦達152萬美元（約1185萬港元），兩者相差甚微。

除了C朗和狄維莊遜外，十大網上吸金王以歌手和真人騷藝人佔多數，前者有Ariana Grande、莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）、Beyonce和Justin Bieber上榜，真人騷藝人則有Kylie Jenner、Kim Kardashian及Kendall Jenner，餘下一席留給阿根廷球星美斯。他們的IG追隨者人數全部超過2億以上，而網上帖文的廣告酬金則由151萬至105萬美元不等（約1177萬至819萬港元）。

Ariana Grande婚照多人讚好

另一方面，去年亦統計全球最多網民讚好的IG帖文，三甲排名跟追隨者數目及代言酬金成正比，穩佔榜首的是C朗去年10月上載跟女友洛迪古絲（Georgina Rodriguez）展示腹中雙胞胎的超聲波照片，總共3220萬人讚好；緊隨其後的是樂壇天后Ariana Grande去年5月與地產經紀男友Dalton Gomez在加州豪宅舉行小型婚禮的合照，亦有2660萬人稱讚；真人騷女星Kylie Jenner去年9月宣布再度懷孕的短片及照片，收到來自全球2450萬網民祝福，屈居第3位。

擁有近3億IG追隨者的美斯，在去年10個最多網民讚好的IG帖文中獨佔三席，剛憑《007：生死有時》主題曲揚威金球獎的女歌手Billie Eilish亦佔兩位，單是轉換髮色的照片已獲2300萬人讚好。