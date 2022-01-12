菅田將暉推理劇收視高開

【明報專訊】冬季日劇上周開鑼，去年底跟《情系一線》拍檔小松菜奈結婚的28歲男星菅田將暉，婚後首次主演富士電視台「月九」劇《勿說是推理》前日首播，收視13.6%，相比上一檔「月九」劇《X光室的奇蹟2》開播11.3%為佳。《勿說是推理》改編自同名漫畫，首集講述菅田將暉飾演大學生「久能整」，擁有超強推理能力的他，無端捲入屍體發現案，因此被遠藤憲一扮演的警察邀請協助調查。香港觀眾可以透過「黃viu」煲劇平台收看。

提起菅田將暉，他亦參演NHK電視台大河劇《鎌倉殿的13人》，周日（9日）首播收視17.3%，成績理想，但比過去兩年播出的大河劇《直衝青天》及《麒麟來了》開播收視分別錄得20%和19.1%，略為失色。

另外，日本NTV電視台上周五（7日）第10次重播動畫大師宮崎駿執導的經典《千與千尋》，收視依然有16.3%，比起不少新劇更勝一籌。此片2001年在日本開畫，累計票房超過300億日圓（約20億港元），一度成為當地史上最高票房紀錄保持者，直至前年才被《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》打破。2003年《千與千尋》贏得奧斯卡最佳動畫獎，同年在日本電視台首播，收視更高達46.9％。