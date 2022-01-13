Marf知35歲芯駖入團爆喊 暫定3月底開騷 隊長Gao：COLLAR港特色土炮女團

【明報專訊】全城矚目的ViuTV女團昨日正式誕生，在尖沙嘴舉行「Hold Your Breath」記者會首晤傳媒。除《全民造星IV》三甲邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）和許軼（Day）佔3席外，其他成員也逐一揭盅，名單與早前網傳的一樣，包括：王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖（芯駖）及蘇芷晴（So Ching），組成8人女團「COLLAR」，由Gao擔任隊長。除了女團經理人戴穎外，ViuTV董事兼總經理魯庭暉亦到場支持。席間宣布首支團歌《Call My Name！》MV今日面世，以及3月尾舉行首個演唱會《Call for Collar 2022》。

COLLAR各成員穿上型格服飾，配以首支團歌《Call My Name！》連番勁舞型爆登場。司儀強尼透露，COLLAR在18日內成軍，很不簡單，8成員各有特色，亦各具不同專長；隊名「COLLAR」代表衫領及鎖骨，亦代表女性很迷人和很有吸引力的位置，喻意由內到外吸引大家去欣賞她們的表演；至於選在「海運觀點」舉行記者會，是因為背靠維港，在不同時代，維港景都能代表香港最有活力、生命力的一面。

歡迎輪流當隊長似值日生

之後播出各成員參加《全民造星IV》至今正式出道的成長片段，並逐一分享成軍心情，8名成員都表示很驚喜、興奮和激動。強尼爆Marf第1次見齊所有成員時攬住芯駖喊，Marf解釋當日她是最後到場，隊友全部伏下要她估有誰，因找不到芯駖的隨身大寶袋，以為對方不能入團，「當時我想到她經常自怨自艾，又說自己年紀大實入不到，但我是很想跟她合作，故當見到她時很感觸」。芯駖也沒想到Marf會如此激動，坦言對於自己能入到團，跟其他人一樣感到驚喜，沒想到總決賽翌日，經理人會打電話邀請她入團，笑言連當晚與家人的飯局也取消，趕回公司簽約。Gao則覺得COLLAR會是香港特色很重的土炮女團。

Gao受訪時表示暫時由她擔任隊長，歡迎隊友輪流做，好像值日生一樣，「（隊長）是公司決定的，暫時沒有壓力，都是新嘗試。（是否因為你口才好？）不是，大家口才都好，可能因為我矮」。Winka認為誰當隊長都冇所謂，大家都會互相照顧。問到她們首次以女團姿態示人的心情？Gao稱只得兩三個禮拜準備，時間很少，所以有少少攰，「但這日的心情是既緊張又興奮，我還興奮到睡不着！」身旁的Day自言睡得很好，被隊友取笑是「瞓覺擔當」。

被改花名「36駖」沒壓力

談到成員芯駖被網民嫌她年紀偏大，更幫快將36歲的她取花名「36駖」。芯駖坦言由參賽第1日開始已經被人討論年齡問題，但不會因此有壓力，因COLLAR是一隊面向不同年齡層的女團，亦代表到香港不同年齡女性的一些思想和想法。成員間的相處亦不會因年齡差距而有問題，大家一樣會互相扶持。Marf取笑對方說：「年紀大亦不代表成熟，芯駖有時很小朋友，很多甩轆。」

黎明睇直播記者會

COLLAR出道被指引起一場「前夫反擊戰」，該專頁成立短短兩日（截至昨晚10時）已有逾5.8萬會員，可有受寵若驚？8名成員聽到這個數字都驚喜到「嘩」了一聲，多謝大家支持。Marf笑說：「記得我們之前曾說過要食晒老婆和老公，希望我們的力量能感染所有人。」Winka稱不怕一班「前妻」打壓，Gao更講笑老公老婆不用離婚，歡迎一齊加入支持她們。

要超越師兄MIRROR

COLLAR昨晚的出道記者會網上直播，連「黎天王」黎明都被吸引有收看，8女聞言露出難以置信的樣子，高呼：「Oh My God！」多謝前輩及所有收看直播的人。芯駖更形容開心到講不出說話來。問是否會以大師兄MIRROR為目標？Marf信心滿滿的說：「要超越！」Gao希望不同階層和年齡的人都喜歡她們，看到她們的努力，亦想跟不同單位合作。芯駖認為有良性競爭是好事。至於COLLAR首個演唱會，她們透露暫定3月尾舉行，但要視乎疫情而定。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com