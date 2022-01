Marf知35歲芯駖入團爆喊 暫定3月底開騷 隊長Gao：COLLAR港特色土炮女團

COLLAR昨日即席演出,並宣布首支團歌《Call My Name!》的MV今日面世。(攝影:劉永銳)

【明報專訊】全城矚目的ViuTV女團昨日正式誕生,在尖沙嘴舉行「Hold Your Breath」記者會首晤傳媒。除《全民造星IV》三甲邱彥筒(Marf)、沈貞巧(Gao)和許軼(Day)佔3席外,其他成員也逐一揭盅,名單與早前網傳的一樣,包括:王家晴(Candy)、蘇雅琳(Ivy So)、陳泳伽(Winka)、李芯駖(芯駖)及蘇芷晴(So Ching),組成8人女團「COLLAR」,由Gao擔任隊長。除了女團經理人戴穎外,ViuTV董事兼總經理魯庭暉亦到場支持。席間宣布首支團歌《Call My Name!》MV今日面世,以及3月尾舉行首個演唱會《Call for Collar 2022》。

COLLAR各成員穿上型格服飾,配以首支團歌《Call My Name!》連番勁舞型爆登場。司儀強尼透露,COLLAR在18日內成軍,很不簡單,8成員各有特色,亦各具不同專長;隊名「COLLAR」代表衫領及鎖骨,亦代表女性很迷人和很有吸引力的位置,喻意由內到外吸引大家去欣賞她們的表演;至於選在「海運觀點」舉行記者會,是因為背靠維港,在不同時代,維港景都能代表香港最有活力、生命力的一面。

歡迎輪流當隊長似值日生

之後播出各成員參加《全民造星IV》至今正式出道的成長片段,並逐一分享成軍心情,8名成員都表示很驚喜、興奮和激動。強尼爆Marf第1次見齊所有成員時攬住芯駖喊,Marf解釋當日她是最後到場,隊友全部伏下要她估有誰,因找不到芯駖的隨身大寶袋,以為對方不能入團,「當時我想到她經常自怨自艾,又說自己年紀大實入不到,但我是很想跟她合作,故當見到她時很感觸」。芯駖也沒想到Marf會如此激動,坦言對於自己能入到團,跟其他人一樣感到驚喜,沒想到總決賽翌日,經理人會打電話邀請她入團,笑言連當晚與家人的飯局也取消,趕回公司簽約。Gao則覺得COLLAR會是香港特色很重的土炮女團。

Gao受訪時表示暫時由她擔任隊長,歡迎隊友輪流做,好像值日生一樣,「(隊長)是公司決定的,暫時沒有壓力,都是新嘗試。(是否因為你口才好?)不是,大家口才都好,可能因為我矮」。Winka認為誰當隊長都冇所謂,大家都會互相照顧。問到她們首次以女團姿態示人的心情?Gao稱只得兩三個禮拜準備,時間很少,所以有少少攰,「但這日的心情是既緊張又興奮,我還興奮到睡不着!」身旁的Day自言睡得很好,被隊友取笑是「瞓覺擔當」。

被改花名「36駖」沒壓力

談到成員芯駖被網民嫌她年紀偏大,更幫快將36歲的她取花名「36駖」。芯駖坦言由參賽第1日開始已經被人討論年齡問題,但不會因此有壓力,因COLLAR是一隊面向不同年齡層的女團,亦代表到香港不同年齡女性的一些思想和想法。成員間的相處亦不會因年齡差距而有問題,大家一樣會互相扶持。Marf取笑對方說:「年紀大亦不代表成熟,芯駖有時很小朋友,很多甩轆。」

黎明睇直播記者會

COLLAR出道被指引起一場「前夫反擊戰」,該專頁成立短短兩日(截至昨晚10時)已有逾5.8萬會員,可有受寵若驚?8名成員聽到這個數字都驚喜到「嘩」了一聲,多謝大家支持。Marf笑說:「記得我們之前曾說過要食晒老婆和老公,希望我們的力量能感染所有人。」Winka稱不怕一班「前妻」打壓,Gao更講笑老公老婆不用離婚,歡迎一齊加入支持她們。

要超越師兄MIRROR

COLLAR昨晚的出道記者會網上直播,連「黎天王」黎明都被吸引有收看,8女聞言露出難以置信的樣子,高呼:「Oh My God!」多謝前輩及所有收看直播的人。芯駖更形容開心到講不出說話來。問是否會以大師兄MIRROR為目標?Marf信心滿滿的說:「要超越!」Gao希望不同階層和年齡的人都喜歡她們,看到她們的努力,亦想跟不同單位合作。芯駖認為有良性競爭是好事。至於COLLAR首個演唱會,她們透露暫定3月尾舉行,但要視乎疫情而定。

記者:陳釗

攝影:劉永銳

