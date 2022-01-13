王力宏被質疑花錢買「網軍」 派出所所長證李靚蕾有報警

【明報專訊】在前晚李靚蕾發長文後，網上出現不少批評她的文章，質疑「王力宏為何不能帶人回自己的房子？」「李靚蕾小姐，知道大家都看膩了嗎？」有網民發現這些文章的IP位置在海外，遠至土耳其、葡萄牙及羅馬尼亞，王力宏被質疑花錢買「網軍」，有網民留言：「重點是他們都會打中文！好厲害！」

李靚蕾說有報警，台灣傳媒向警方查詢，回覆證實李靚蕾本月9日下午4時曾打報案電話，派出所所長表示李靚蕾描述王力宏當時帶了3名男子到訪想探望孩子，猛力敲門搖門，令她和孩子感害怕。所長建議可派警員上門協助，李靚蕾沒有同意，最後亦未有到派出所完成正式報案手續。李靚蕾昨日向台灣傳媒表示已派管家去派出所備案。

Yumi斥李靚蕾說謊

此外，組合BY2的妹妹Yumi（孫雨）曾與王力宏拍拖，捲入前度跟李靚蕾的離婚風波。BY2工作室日前稱李靚蕾指Yumi曾介入他們的婚姻，屬造謠誹謗，需接受內地刑事調查及追究。

李靚蕾前晚的文末點名BY2工作室，稱未有收到對方提供任何關於與內地警方聯繫協助調查的信息，並上載社交平台私信欄的錄影片佐證。BY2工作室微博昨日發文說：「她又撒謊！難道以為永遠躲在鍵盤後造謠生事，人不在內地，就不用負法律責任嗎？」

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