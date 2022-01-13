陳楨怡拒認正印身分 周子揚公開「BB」信息 證戀人關係

【明報專訊】2020年港姐亞軍陳楨怡當選後，被爆圈外男友Andy是戴祖儀舊愛，曾表示不介意，稱兩人感情穩定。不過近日陳楨怡疑一腳踏兩船，有報道指她除有男友Andy外，還跟何天兒前男友周子揚發展地下情近年半，周子揚還曾向她求婚，但陳楨怡因剛開始演藝事業，拒絕對方求婚，繼續發展地下情。

周子揚向傳媒承認跟陳楨怡拍拖一年半，表示女友跟他說已跟Andy分手，由於他好愛陳楨怡，選擇相信對方，亦不介意將戀情低調。他強調不是陳楨怡隻「兵」，是正印男友。不過身在內地工作的陳楨怡向傳媒表示與周子揚只是朋友關係，令這段疑似三角關係，更耐人尋味。

收「福利圖」解相思苦

周子揚昨日被問到陳楨怡不承認其正印男友身分，又稱是單身，他將與陳楨怡的對話截圖提供給傳媒，對話中二人互叫「BB」，又有他們的視像截圖，力證戀人關係。

周子揚稱陳楨怡在內地工作怕黑，二人會通宵視像，他還隔空陪女友瞓覺，並透露收到女友43吋長腿「福利圖」，以解相思之苦。對於是否已分手，周子揚稱只希望陳楨怡承認他這年半的正印身分。昨日曾聯絡陳楨怡與周子揚，至截稿未有回覆。

娛樂組