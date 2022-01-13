崔振赫違防疫法交檢方 崔鍾訓拒受訪 母護兒推記者

【明報專訊】韓國疫情嚴峻，前日確診數字超逾4000宗，民眾聞疫色變，韓劇《哲仁王后》男星崔振赫卻在去年10月某夜光顧無牌酒吧，警方以涉嫌違反防疫條例立案調查，由於證據確鑿，近日移送檢方處置。2019年以違反性暴力罪名判監兩年半的FTIsland樂隊前成員崔鍾訓，去年11月刑滿出獄，日前有韓媒追訪他，不單以惡劣態度拒絕受訪，其母更出手推撞記者，被網民狠批不知悔改。

現年35歲的崔振赫，近年憑《皇后的品格》、《喪屍偵探》及《哲仁王后》等劇爆紅，隨着被控違反防疫條例而送檢，難免對星途有影響。去年10月6日晚上8時左右，他跟友人到首爾江南區三成洞一家酒吧消遣時，遇上警方截查，根據當地防疫條例，晚上6時以後不得超過二人聚會，酒吧等多類處所亦禁止營業，加上該夜店屬於非法經營，崔振赫在內的51名顧客和酒吧職員明顯違法，除了4人仍在調查，餘下47人已被警方移交檢方處理。

稱會誠實配合調查

據韓媒昨日報道，崔振赫透過事務所承認送檢，「我會誠實配合調查」。崔振赫去年曾經解釋，當時誤信朋友所講，以為到訪酒吧可以營業至晚上10時，卻不知道該店無牌經營，明顯違反防疫條例，對於個人無知行為感到羞愧，透過社交媒體公開道歉，並即時停工反省。

另一方面，韓國傳媒《THE FACT》昨日公開短片，首先偷拍去年11月獲釋的崔鍾訓，上周日（9日）偕母親到首爾江東區某教會出席宗教活動後，記者在停車場上前訪問他，崔鍾訓已經表現不耐煩，一直拒絕回答問題，後來反問記者如何得知其行蹤：「難道是教會的人公開我的資料嗎？我有心理創傷，你用錄音機對着我，我可以說什麼？」其後崔母出現，一手推開記者及攝影師，混亂中似乎有人倒地，令到畫面劇烈搖晃，崔母又斥責記者：「為什麼要這樣對待他（崔鍾訓）？是想被上帝教訓嗎？」有關片段公開後，隨即惹起網民反感，紛紛指摘崔鍾訓言行毫無悔意，「竟敢說自己有心理創傷？被你加害的女生才有吧？」

2019年崔鍾訓跟韓國男歌手鄭俊英透過手機短訊群組，偷拍並散播女生的性愛視頻，再捲入輪姦少女官司，案件震驚演藝界，經過為期8個月的調查和審訊，違反性暴力罪名成立，其後二人上訴，加上跟受害人達成和解協議，崔鍾訓獲減刑至2年6個月，扣減羈押日數，去年11月刑滿出獄。