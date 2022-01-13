《蜘蛛俠》湯賀蘭有望主持奧斯卡

【明報專訊】Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》叫好叫座，據綜藝網站The Hollywood Reporter引述知情人士透露，今年3月舉行第94屆奧斯卡頒獎禮考慮邀請「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）擔任大會司儀，如果消息屬實，有望刺激近年持續低迷的收視。事實上，湯賀蘭去年12月受訪時已曾表態，「如果奧斯卡找我，一定答應」。

受到疫情及其他因素影響，過去3屆奧斯卡均不設司儀，美國廣播公司（ABC）總裁Craig Erwich昨日證實，今屆將會回復舊貌，至於誰可擔此重任？他開玩笑說：「可能是我。」還記得美國名嘴基梅爾（Jimmy Kimmel）在2017及2018年連任兩屆奧斯卡司儀，贏得一致口碑；2019年原定由《肌智同學會》黑人諧星奇雲赫特（Kevin Hart）接棒，卻被揭發過去多次透過社交媒體發表恐同言論，他道歉並辭任司儀，職位一直懸空至今。

奧斯卡提名名單將於下月8日揭曉，早前有傳Marvel及索尼電影公司已為《蜘蛛俠：不戰無歸》報名角逐多個主要獎項，更有望繼《黑豹》後再入圍最佳電影，湯賀蘭以司儀身分上台領獎的場面會否出現？3月27日舉行的頒獎禮自有分曉。