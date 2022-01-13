Netflix最高收視電影 《千萬別抬頭》急升亞軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix早前更改了統計方法，現時以電影或劇集上架首28天的總觀看時數，得出該台的收視排行榜。電影方面，珊迪娜布洛（Sandra Bullock）主演的《蒙上你的眼》，由原來的冠軍跌落第3位。集合「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及《幻險森林奇航》狄維莊遜（Dwayne Johnson）合演的《紅色通緝令》，以3.64億小時稱冠；至於上月24日在Netflix上架的《千萬別抬頭》，還未夠28日已累計3.21億小時佔亞軍位置。第4至10位順次為《驚天營救》、《愛爾蘭人 》、《親親小站2》、《無赦》、《鬼影特攻：以暴制暴》、《隱俠：地下正義》及《天才少女福爾摩斯》。

劇集方面，去年熱爆全球的韓劇《魷魚遊戲》首28天錄得16.5億小時登頂。第2位《柏捷頓家族：名門韻事》以6.25億小時緊隨其後。第3至10位依次為《紙房子4》、《怪奇物語3》、《獵魔士》、《漢娜的遺言2》、《漢娜的遺言》、《女傭浮生錄》、《安眠書店3》及《獵魔士2》。